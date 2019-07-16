Intel создала высокоэффективные ИИ-чипы для протезов и самоуправляемых автомобилей





Компания Intel продолжает заниматься развитием линейки нейроморфных чипов глубокого обучения Loihi, созданных наподобие человеческого мозга. Компания подготовила к выпуску новую систему с кодовым названием Pohoiki Beach, состоящую из 64 чипов Loihi и 8 миллионов так называемых нейронов. Она способна обрабатывать алгоритмы искусственного интеллекта до 1000 раз быстрее и в 10000 раз более эффективно, чем обычные процессоры, в таких задачах, как автономное управление, работа электронной роботизированной кожи, роботизированных протезов конечностей и др.

Чипы устанавливаются на плату Nahuku, которая может содержать от 8 до 32 чипов Loihi. Система Pohoiki Beach содержит несколько плат Nahuku, которые могут взаимодействовать с набором для разработчиков Intel Arria 10 FPGA. Система Pohoiki Beach хорошо справляется с задачами и алгоритмами, используемыми при обеспечении самостоятельного управления транспортными средствами, картографировании помещений для роботов и др. Например, Intel заявила, что эти платы используются для того, чтобы сделать некоторые типы протезов более адаптируемыми, обеспечивая отслеживание объектов с помощью новых эффективных камер событий, предоставляя тактильный ввод в электронную оболочку робота iCub и даже автоматизируя настольный футбол.

Система Pohoiki работает так же хорошо, как и системы на базе GPU/CPU, потребляя при этом гораздо меньше энергии. Это будет иметь решающее значение для автомобильных автономных транспортных средств.

«Мы провели сравнительный анализ сети, управляемой Loihi, и обнаружили, что она в равной степени точна и потребляет в 100 раз меньше энергии, чем широко используемый метод SLAM для мобильных роботов, работающий на CPU», — Завил профессор Ратгерского университета Константинос Михмизос.

Intel заявила, что система может легко масштабироваться для решения более сложных задач. Позже в этом году компания планирует выпустить систему Pohoiki Beach, которая более чем в десять раз больше нынешней и включает до 100 млн нейронов.

Источник: Engadget