Intel уже инвестировала $3,5 млрд в разработку видеокарт, но из-за глубокой убыточности подразделение AXG на грани закрытия — аналитики JPR

Глава Jon Peddie Research , ведущей аналитической фирмы по анализу графического рынка, предполагает, что Intel может сократить свою группу Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG). Подразделение годами теряло деньги и не могло предоставить конкурентоспособный продукт ни для одного сегмента рынка, хотя и активно выпускает новые видеокарты в последнее время.

По оценке Джона Педди, Intel инвестировала около 3,5 млрд долларов в разработку дискретных графических процессоров, которые еще не окупились. Фактически, подразделение AXG официально потеряла 2,1 миллиарда долларов с момента своего основания в 2021 году. Видеокарты, которые уже начали появляться в доступе, независимые обзоры оценивают скептически. Учитывая послужной список Пэта Гелсингера, исполнительного директора Intel, который с начала 2021 года отказался от шести предприятий, JPR предполагает, что AXG может стать следующей в этом списке.

Intel, безусловно, имеет причины распустить AXG и отказаться от разработки дискретных графических процессоров для сокращения потерь дохода. Однако, помимо создания дискретных видеокарт, подразделение AXG причастно к нескольким стратегически важным направлениям:

развитие искусственного интеллекта;

высокопроизводительные вычисления;

разработка клиентских графических процессоров;

разработки для рендеринга и кодирования видео;

гибридные процессоры для различных целей.

Разработка дискретных графических процессоров сама по себе приносила Intel только убытки, но без конкурентоспособной архитектуры с высокой параллельностью вычислений, подобной графическим процессорам, которая могла бы обслуживать все, от недорогих ноутбуков до суперкомпьютеров, Intel потеряет множество возможностей для роста.

В этом месяце ITC.ua уже писал о проблемах в разработке и шатких перспективах на рынке видеокарт Intel Arc.

Источник: tom’sHARDWARE