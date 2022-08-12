Новости

Intel уже инвестировала $3,5 млрд в разработку видеокарт, но из-за глубокой убыточности подразделение AXG на грани закрытия — аналитики JPR

Intel уже инвестировала $3,5 млрд в разработку видеокарт, но из-за глубокой убыточности подразделение AXG на грани закрытия — аналитики JPR

Глава Jon Peddie Research , ведущей аналитической фирмы по анализу графического рынка, предполагает, что Intel может сократить свою группу Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG). Подразделение годами теряло деньги и не могло предоставить конкурентоспособный продукт ни для одного сегмента рынка, хотя и активно выпускает новые видеокарты в последнее время.

Помогаем

Читатели собрали $180 тыс. на истребитель для ВСУ за 10 дней (нужно еще $2,5 млн). Они помогают сбивать российские ракеты

Читатели собрали $180 тыс. на истребитель для ВСУ за 10 дней (нужно еще $2,5 млн). Они помогают сбивать российские ракеты

Intel уже инвестировала $3,5 млрд в разработку видеокарт, но из-за глубокой убыточности подразделение AXG на грани закрытия — аналитики JPR

По оценке Джона Педди, Intel инвестировала около 3,5 млрд долларов в разработку дискретных графических процессоров, которые еще не окупились. Фактически, подразделение AXG официально потеряла 2,1 миллиарда долларов с момента своего основания в 2021 году. Видеокарты, которые уже начали появляться в доступе, независимые обзоры оценивают скептически. Учитывая послужной список Пэта Гелсингера, исполнительного директора Intel, который с начала 2021 года отказался от шести предприятий, JPR предполагает, что AXG может стать следующей в этом списке.

Intel уже инвестировала $3,5 млрд в разработку видеокарт, но из-за глубокой убыточности подразделение AXG на грани закрытия — аналитики JPR

Intel, безусловно, имеет причины распустить AXG и отказаться от разработки дискретных графических процессоров для сокращения потерь дохода. Однако, помимо создания дискретных видеокарт, подразделение AXG причастно к нескольким стратегически важным направлениям:

  • развитие искусственного интеллекта;
  • высокопроизводительные вычисления;
  • разработка клиентских графических процессоров;
  • разработки для рендеринга и кодирования видео;
  • гибридные процессоры для различных целей.

Разработка дискретных графических процессоров сама по себе приносила Intel только убытки, но без конкурентоспособной архитектуры с высокой параллельностью вычислений, подобной графическим процессорам, которая могла бы обслуживать все, от недорогих ноутбуков до суперкомпьютеров, Intel потеряет множество возможностей для роста.

В этом месяце ITC.ua уже писал о проблемах в разработке и шатких перспективах на рынке видеокарт Intel Arc.

Сомнительные перспективы Intel на рынке видеокарт или Что пошло не так с разработкой GPU Arc

Источник: tom’sHARDWARE


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить