Intel представила видеокарты Arc Pro для настольных и мобильных рабочих станций

Ранее Intel уже вывела на рынок свои игровые видеокарты под брендом Arc, правда, обзоры первых устройств оказались разочаровывающими. Теперь Intel представила видеокарты серии Arc Pro, предназначенные для настольных и мобильных рабочих станций. Они призваны обеспечить прирост производительности таким приложениям, как Adobe Premiere Pro, Handbrake и DaVinci Resolve Studio.

Intel представила линейку Arc Pro, в которой первоначально доступны 3 модели видеокарт. Версия Intel Arc Pro A40 является устройством начального уровня и имеет «крошечный однослотовый форм-фактор. Модель Arc Pro A50 является уже более крупным решением и занимает два слота в системном блоке. Версия Intel Arc Pro A30M была создана специально для ноутбуков. Модели Arc Pro A40 и Arc Pro A30M имеют графическую производительность 3,50 терафлопс, а Arc Pro A50 — 4,80 терафлопс. Настольные модели оснащены 6 ГБ памяти, а мобильная версия довольствуется 4 ГБ памяти.

Все три модели поддерживают возможности трассировки лучей и машинного обучения. Кроме того, все модели поддерживают аппаратное ускорение кодирования AV1, что, по словам Intel, является первым в отрасли. Новинки имеют по четыре разъёма Mini DisplayPort для организации конфигураций из нескольких дисплеев. Они могут поддерживать два дисплея 8K с частотой обновления 60 Гц, один дисплей 5K с частотой 240 Гц, два дисплея 5K с частотой 120 Гц или четыре дисплея 4K с частотой 60 Гц.

Новые профессиональные видеокарты Intel Arc Pro будут доступны с конца этого года, «от ведущих партнёров по экосистеме мобильных и настольных компьютеров». Их цены пока не сообщаются.

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Накануне Ars Technica опубликовал объемный материал по проблемной разработке видеокарт Intel Arc. Если кратко, сейчас перспективы Intel на рынке видеокарт выглядят не очень.

Источник: Engadget