Всё плохо — вышли независимые западные обзоры видеокарты Intel Arc A380

Западные технические СМИ были разочарованы подходом Intel к запуску графических процессоров Arc Alchemist. Новая дискретная архитектура была не только отложена, но и сделана эксклюзивной для одной страны. Тем не менее СМИ нашли выход из этой ситуации, хотя это и потребовало больше времени. Некоторые ресурсы объединились и совместно купили видеокарту Intel Arc A380, чтобы сэкономить на доставке из Китая. Они также сами ввели эмбарго на свои обзоры, которые наконец было снято.

ComputerBase: «Это как жить посреди минного поля и играть пьяным»

Обозреватели ComputerBase были не в восторге от видеокарты Intel ARC A380. И хотя они говорят, что новинка «ни в коем случае не является полным провалом», всё же она страдает от ряда проблем.

Во первых, новая видеокарта не может обеспечить такой же уровень производительности, как самая медленная модель AMD Radeon RX 6400 и версия NVIDIA GeForce GTX 1650 3-летней давности с сопоставимой ценой. При этом производительность — не единственная проблема. Сам драйвер — это «строительная площадка» с рядом собственных проблем. Также есть вопросы к стабильности — игровой процесс страдает из-за проблем с графикой и часто требует перезагрузки.

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Igor’sLAB: «НЕ ОДОБРЕНО»

Ресурс Igor’sLAB в целом делает такие же выводы, как ComputerBase. Отмечается, что видеокарту Intel ARC A380 просто невозможно использовать без активированной функции ReBAR. Дизайн карты GUNNIR демонстрирует очевидную экономию средств и чрезмерную потребность в энергии. Карта выглядит поспешно собранной, она имеет слишком толстые термопрокладки и слишком большое количество термопасты.

Видеокарта оказалась настолько плохой, что Igor’sLAB удостоил её метки «НЕ ОДОБРЕНО». Это является вторым случаем, когда сайт присуждает такую ​​«награду» протестированному устройству.

Нет поддержки майнинга

Дополнительно сообщается, что видеокарта Intel ARC A380 пока не работает с каким-либо программным обеспечением для майнинга. Так что для майнеров дискретные видеокарты Intel пока что не представляют интереса.

В целом, новая видеокарта Intel Arc A380 выглядит как пробный продукт с недоработанным ПО, который проходит тестирование на одном из рынков. Он выглядит явно сырым.

«В нынешнем состоянии совершенно непонятно, как такая крупная и авторитетная компания, как Intel, может продавать такой продукт даже одному покупателю» — заявляет Вольфганг Андермар из ComputerBase.

Источник: videocardz