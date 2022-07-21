Новости

Всё плохо — вышли независимые западные обзоры видеокарты Intel Arc A380

Всё плохо — вышли независимые западные обзоры видеокарты Intel Arc A380

Западные технические СМИ были разочарованы подходом Intel к запуску графических процессоров Arc Alchemist. Новая дискретная архитектура была не только отложена, но и сделана эксклюзивной для одной страны. Тем не менее СМИ нашли выход из этой ситуации, хотя это и потребовало больше времени. Некоторые ресурсы объединились и совместно купили видеокарту Intel Arc A380, чтобы сэкономить на доставке из Китая. Они также сами ввели эмбарго на свои обзоры, которые наконец было снято.

Помогаем

Читатели собрали $180 тыс. на истребитель для ВСУ за 10 дней (нужно еще $2,5 млн). Они помогают сбивать российские ракеты

Читатели собрали $180 тыс. на истребитель для ВСУ за 10 дней (нужно еще $2,5 млн). Они помогают сбивать российские ракеты

ComputerBase: «Это как жить посреди минного поля и играть пьяным»

Обозреватели ComputerBase были не в восторге от видеокарты Intel ARC A380. И хотя они говорят, что новинка «ни в коем случае не является полным провалом», всё же она страдает от ряда проблем.

Всё плохо — вышли независимые западные обзоры видеокарты Intel Arc A380

Во первых, новая видеокарта не может обеспечить такой же уровень производительности, как самая медленная модель AMD Radeon RX 6400 и версия NVIDIA GeForce GTX 1650 3-летней давности с сопоставимой ценой. При этом производительность — не единственная проблема. Сам драйвер — это «строительная площадка» с рядом собственных проблем. Также есть вопросы к стабильности — игровой процесс страдает из-за проблем с графикой и часто требует перезагрузки.

Курс
Python вечірній
Вивчайте мову програмування Python на курсі з гарантованим працевлаштуванням
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
Python вечірній

Igor’sLAB: «НЕ ОДОБРЕНО»

Ресурс Igor’sLAB в целом делает такие же выводы, как ComputerBase. Отмечается, что видеокарту Intel ARC A380 просто невозможно использовать без активированной функции ReBAR. Дизайн карты GUNNIR демонстрирует очевидную экономию средств и чрезмерную потребность в энергии. Карта выглядит поспешно собранной, она имеет слишком толстые термопрокладки и слишком большое количество термопасты.

Всё плохо — вышли независимые западные обзоры видеокарты Intel Arc A380

Видеокарта оказалась настолько плохой, что Igor’sLAB удостоил её метки «НЕ ОДОБРЕНО». Это является вторым случаем, когда сайт присуждает такую ​​«награду» протестированному устройству.

Нет поддержки майнинга

Дополнительно сообщается, что видеокарта Intel ARC A380 пока не работает с каким-либо программным обеспечением для майнинга. Так что для майнеров дискретные видеокарты Intel пока что не представляют интереса.

В целом, новая видеокарта Intel Arc A380 выглядит как пробный продукт с недоработанным ПО, который проходит тестирование на одном из рынков. Он выглядит явно сырым.

«В нынешнем состоянии совершенно непонятно, как такая крупная и авторитетная компания, как Intel, может продавать такой продукт даже одному покупателю» — заявляет Вольфганг Андермар из ComputerBase.

Первые тесты настольной видеокарты с GPU Intel Arc A380 – в играх уступает AMD Radeon RX 6400

Источник: videocardz


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить