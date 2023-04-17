«Interland: Безопасность детей в Интернете» — Google запускает в Украине онлайн-игру для обучения детей цифровой безопасности

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Украинский офис Google сообщил о запуске онлайн игры «Interland: Безопасность детей в Интернете». Это еще одна потенциально полезная инициатива в цифровой безопасности, которая призвана помочь родителям научить детей лучше противостоять современным киберугрозам с помощью игр.

В современном мире интернет – это необходимость. Поэтому каждый ребенок должен учиться, как быть ответственным цифровым гражданином и защищать себя от онлайн-угроз, таких как кибербуллинг, фишинг или мошенничество. Google Украина

Interland – это фактически серия приключенческих мини-игр в воображаемом мире, обучающая детей различным аспектам безопасности в Интернете. А именно как осторожно делиться информацией в сети, распознавать фейки и бороться с хакерами, фишерами и киберхулиганами.

В целом предлагается четыре отдельных приключения:

В Королевстве доброты дети узнают, как вежливо вести себя в сети.

В Реке реальности маленькие игроки научатся распознавать фейки.

На Внимательной горе узнают, как аккуратно делиться информацией в сети.

В Башне с сокровищами учат, как хранить свою личную информацию в безопасности.

Игра бесплатна и доступна онлайн без регистрации или загрузки. Так что поиграть можно где угодно и на любом устройстве. Запуск игры состоялся при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и национального проекта Дія.Цифрова освіта.