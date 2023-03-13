Ubisoft создала украинскую локализацию Rabbids Coding — бесплатного приложения для изучения программирования со знаменитыми кролегами

Ubisoft (разработчик Assassin’s Creed и Far Cry) сообщила о выходе украинской локализации «Скажені Кролики Навчають Програмувати» (англ. Rabbids Coding) — бесплатного образовательного приложения с теми самыми злобными кролегами из знаменитой серии игр о Rayman. Оно призвано научить детей и подростков основам алгоритмики/программирования и вдохновить на будущую карьеру в разработке игр.

Проект переносит игроков на космическую станцию, чтобы убрать беспорядок, созданный веселыми кроликами-космонавтами, используя простые инструкции, циклы и алгоритмы, похожие на написание кода. Одна из задач – оптимизировать количество строк кода (команд) при достижении цели.

Скриншоты

Скачать «Бешеные Кролики Обучающие Программировать» можно на ПК, iOS и Android из официальных магазинов:

Приложение адаптировали работники студий Ubisoft Ukraine (Киев и Одесса), работавшие на волонтерских началах в рамках корпоративной социальной ответственности. В создании украинской локализации приняли участие 10 специалистов разных специальностей — от программистов до дизайнеров. Вместе с переводом был адаптирован логотип и шрифты.

В украинском подразделении Ubisoft выразили надежду, что это приложение с учетом наполнения, дизайна и модели распространения будет использоваться в учебных целях в школах, ведь изучение программирования с помощью игр — «веселый и привлекательный способ познакомиться с миром новых технологий и попытаться получить новые навыки или профессию». Тем более, что раньше Ubisoft выпустила бесплатный геймдев-курс «Навчайся. Грай. Працюй.», который поддержали в Міносвіти (доступен всем желающим на платформе ed-era.com).

Мы также надеемся, что Міносвіти и Мінцифри обратят внимание и поддержат эту инициативу.