Интернет от Илона Маска заработает до конца этого года. Приложение Starlink появилось в App Store

SpaceX находится в шаге от запуска Starlink — проекта спутниковой сети нового поколения, в рамках которой компания Илона Маска намеревается обеспечить широкополосным доступом в сеть весь мир. И вот сейчас появилось еще одно свидетельство приближения этого важного для космической индустрии события — SpaceX добавила приложение Starlink в каталог магазина Apple App Store. В числе первых это заметил пользователь Twitter под ником Whole Mars Catalog.

24 октября SpaceX отправила на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink в рамках юбилейной (100-й) миссии с момента первого успешного запуска Falcon 1 в 2008 году. Именно миссия Starlink 14 v1.0 должна была ознаменовать старт более широкого тестирования сети Starlink. Запуск официального клиентского приложения Starlink для iOS — явное свидетельство скорого старта публичного бета-теста. Приложение предназначено для простой и удобной настройки подключения к сети Starlink, тестирования скорости и устранения проблем с подключением. В каталоге Google Play Store приложение Starlink пока отсутствует.

Welcome to the App Store, SpaceX. pic.twitter.com/4YFia2IT6j — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) October 27, 2020

До конца этого года, по планам компании, состоится официальный запуск Starlink в США и Канаде, а в 2021-м начнется его развертывание по всему миру.

SpaceX развивает проект Starlink с конца 2014 года — тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом. С начала года SpaceX провела уже 13 запусков в интересах Starlink, доведя орбитальную группировку до 893 аппаратов, и до конца этого года компания Илона Маска планирует выполнить еще два запуска. То есть, к концу года у SpaceX будет без малого 1000 спутников Starlink.

В августе появились первые результаты тестов по итогам закрытого бета-теста, ограниченного северной частью США и южной частью Канады. Тогда скорость скачивания в лучшем случае достигала 60,24 Мбит/с (в худшем — 35,49 Мбит/с), скорость выгрузки — 17,7 Мбит/с (4,58 Мбит/с), а задержка — от 21 мс до 90 мс. После запуска Starlink 12 v1.0 сама SpaceX отчиталась о результатах тестов, заявив о сверхнизких задержках и скорость загрузки свыше 100 Мбит/с.

SpaceX пока не говорила, ни во сколько обойдется покупка пользовательского терминала, ни сколько придется платить за услугу, но отраслевые эксперты говорят о $100 в месяц. Буквально на днях SpaceX получила первого крупного клиента на спутниковый интернет Starlink — Microsoft планирует использовать его преимущества для расширения инфраструктуры Azure.

Сейчас SpaceX разрабатывает корабль следующего поколения Starship, который позволит за один запуск выводить на орбиту около 400 спутников Starlink — в будущем, по задумке SpaceX, обеспечит интернет и на Марсе.

В обозримом будущем SpaceX может выделить проект глобального спутникового интернета Starlink в отдельную компанию и вывести ее на биржу. Но, как недавно уточнил Маск, это произойдет еще не скоро. Более подробно об устройстве системы спутникового интернета SpaceX здесь.

Детали бета-теста

Пользователь Reddit под ником u/FourthEchelon19 получил приглашение на участие в бета-тесте Starlink и раскрыл детали .

Во время бета-тестирования компания обещает скорость от 50 Мбит/сек до 150 Мбит/сек при задержках от 20 до 40 мс. Также SpaceX предупреждает о возможных перебоях.

К слову, сам бета-тест получил шуточное название Better Than Nothing Beta.