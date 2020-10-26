SpaceX провела юбилейный 100-й запуск [Видео]

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24 октября компания SpaceX Илона Маска провела очередной успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с миссией Starlink 14 v1.0, отправив на орбиту новую партию из 60 интернет-спутников. Этот запуск ознаменовал взятие важного рубежа — это юбилейная, 100-я успешная миссия с момента первого успешного запуска Falcon 1 в 2008 году.

Основатель и глава компании Илон Маск поздравил команду инженеров SpaceX с этим крупным достижением.

Одновременно SpaceX опубликовала на своем канале в YouTube символический ролик, смонтированный из кадров этих ста запусков.

Напомним, за все время SpaceX осуществила всего пять запусков Falcon 1, первые три запуска закончились авариями. В итоге Falcon 1 заменила Falcon 9 — ныне самая передовая, самая надежная и самая часто использующаяся американская ракета из действующих. Первый запуск ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен в декабре 2012 года.

С того самого исторического запуска 31 марта 2017 года, когда SpaceX впервые запустила Falcon 9 с восстановленной первой ступенью, компания Илона Маска уже 63 раза (из 73 попыток) успешно возвращала первые ступени и 45 раз запускала их повторно — две ступени летали в космос по шесть раз (августовская миссия Starlink 10 v1.0 и октябрьская Starlink 13 v1.0).

В ближайшие недели должно стартовать более широкое тестирование системы Starlink. Уже до конца этого года, по планам компании, состоится официальный запуск Starlink в США и Канаде, в 2021-м начнется его развертывание по всему миру.

По планам компании, в будущем на смену семейству ракет Falcon 9 и кораблей Dragon придут многоразовые ракета следующего поколения Super Heavy и корабль Starship. С помощью Starship компания SpaceX сможет за один запуск выводить на орбиту около 400 спутников Starlink, которые в будущем, как планируется, обеспечат интернет и на Марсе. Кроме того, SpaceX планирует использовать корабли Starship для очищения орбиты от мусора.