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iOS 14.5, WatchOS 7.4 и macOS 11.3 выйдут на следующей неделе

iOS 14.5, WatchOS 7.4 и macOS 11.3 выйдут на следующей неделе

iOS 14.5, WatchOS 7.4 и macOS 11.3 выйдут на следующей неделе


В пресс-релизе AirTag — умных маячков для поиска ценных предметов в пространстве — Apple упомянула, что следующие крупное обновление iOS 14.5 начнет распространяться «со следующей недели».

Метки AirTag начнут продаваться с 30 апреля и требуют для работы ОС iOS версии не ниже 14.5. Обновления watchOS 7.4 и macOS 11.3 с новым приложением подкастов тоже выйдут на следующей неделе.

Первая публичная бета iOS 14.5 вышла в феврале вместе с бета-версией watchOS 7.4. Наряду с поддержкой AirTag оно реализует принцип App Tracking Transparency — теперь разработчики будут обязаны запрашивать у пользователей разрешение на отслеживание действий для таргетинга рекламы. Когда в прошлом году Apple анонсировала эти изменения, больше всех против их внедрения выступала Facebook —  компания Марка Цукерберга заявила, что это может негативно сказаться на рекламном бизнесе и даже купила в газетах рекламу, где раскритиковала новые правила конфиденциальности.

Среди других нововведений iOS 14.5 — новые функции инклюзивности вроде возможности выбрать голос Siri при первой настройке устройств и новые параметры тона кожи для некоторых эмодзи. В iOS 14.5 разработчики также добавили возможность разблокировать iPhone лицом в маске — через Apple Watch.

Apple не называет конкретную дату релиза iOS 14.5, но когда обновление станет доступным, то владельцы совместимых устройств как обычно смогут загрузить его по воздуху через настройки.

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