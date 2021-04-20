iPhone 12 и iPhone 12 mini выйдут в фиолетовом цвете корпуса





Apple начала сегодняшнюю презентацию со второстепенных анонсов — общего семейного плана Apple Card Family, нового приложения подкастов с возможностью платной подписки и нового цвета для iPhone 12.

Сейчас iPhone 12 и iPhone 12 mini предлагаются в пяти разных цветах корпуса — черном, белом, красном (Product Red), зеленый и синий. Сегодня Apple добавила в цветовую палитру еще один, шестой цвет — фиолетовый. Это должно подстегнуть продажи iPhone 12, который и без того является самым продаваемым смартфоном в мире — глава Apple Тим Кук не преминул упомянуть об этом во время презентации.

С точки зрения характеристик и других возможностей iPhone 12 в фиолетовом цвете не отличается от других цветовых версий. Цена тоже осталась прежней — от $729 и от $829 за iPhone 12 mini и iPhone 12. В США продажи iPhone 12 и iPhone 12 mini в фиолетовом цвете начнутся в пятницу, 23 апреля.