Apple сделала Siri гендерно-нейтральной — больше никаких женских голосов по умолчанию (теперь выбор за пользователями)

31 марта Apple выпустила шестую бета-версию iOS 14.5 для разработчиков, одним из ключевых изменений в которой стала гендерно-нейтральная Siri — компания решила отказаться от женских голосов по умолчанию и разрешить пользователям самим выбирать предпочтительный вариант голоса в настройках при первом запуске устройства.

Как отмечает TechCrunch, сейчас в большинстве регионов по умолчанию для Siri установлен женский голос, хотя при желании его можно изменить на мужской в настройках. В то же время в некоторых странах Siri по умолчанию использует мужской голос.

Here’s a recording of Siri’s new lineup of American voices in iOS 14.5. Voices 1 and 4 are the existing ones, voices 2 and 3 are the new ones. pic.twitter.com/6emei4B3Z9

— John Gruber (@gruber) April 1, 2021