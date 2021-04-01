Apple сделала Siri гендерно-нейтральной — больше никаких женских голосов по умолчанию (теперь выбор за пользователями)





31 марта Apple выпустила шестую бета-версию iOS 14.5 для разработчиков, одним из ключевых изменений в которой стала гендерно-нейтральная Siri — компания решила отказаться от женских голосов по умолчанию и разрешить пользователям самим выбирать предпочтительный вариант голоса в настройках при первом запуске устройства.

Как отмечает TechCrunch, сейчас в большинстве регионов по умолчанию для Siri установлен женский голос, хотя при желании его можно изменить на мужской в настройках. В то же время в некоторых странах Siri по умолчанию использует мужской голос.

Here’s a recording of Siri’s new lineup of American voices in iOS 14.5. Voices 1 and 4 are the existing ones, voices 2 and 3 are the new ones. pic.twitter.com/6emei4B3Z9 — John Gruber (@gruber) April 1, 2021

В новейшей бете iOS 14.5 разработчики отказались от женского голоса по умолчанию для Siri в пользу более гибкого и гендерно-нейтрального подхода. Теперь пользователи сами будут выбирать голос для ассистента Siri с первых минут использования устройства.

Это еще один пример, как крупные технологические компании пытаются избавиться от любых гендерных признаков в своих цифровых голосовых помощниках. Не так давно ООН опубликовала исследование, в котором объяснила, что голосовые помощники с женскими голосами по умолчанию укрепляют вредные гендерные стереотипы и способствуют предвзятому отношению в обществе к женщинам.

Одновременно Apple добавила два новых голоса Siri для англоязычных пользователей, обновила голоса Siri в ряде стран и поделилась свежей статистикой: на сегодняшний день Siri обрабатывает 25 млрд запросов в месяц на более чем 500 млн устройств и поддерживает 21 язык в 36 странах.