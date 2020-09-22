iOS 14 за пять дней установили 25% владельцев iPhone и iPad, Apple уже выпустила бета-версии iOS 14.2 и iPadOS 14.2

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На прошлой неделе компания Apple выпустила публичную версию своей мобильной операционной системы iOS 14. За минувшее с момента её выхода время операционная система уже достигла распространённости на уровне 25% всех совместимых устройств. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Mixpanel.

Исследование учитывает распространение как операционной системы iOS 14, так и iPadOS 14. На момент проведения исследования новые версии ОС уже были установлены на более чем 25% совместимых iPhone, iPad и iPod touch. Показатель распространённости iOS 14 оказался выше, чем у прошлогодней версии iOS 13 за такой же промежуток времени (около 20%).

Вместе с тем, менее чем через неделю после выхода финальной версии iOS 14 компания Apple уже выпустила публичные бета-версии iOS 14.2 и iPadOS 14.2. Установить их могут владельцы Apple ID и совместимых устройств iPhone или iPad.

В iOS 14.2 появилась новая функция Music Recognition, которая доступная прямо в Control Center. Она внедряет в операционную систему функции распознавания музыки, ранее доступные через Shazam. Поддерживается возможность распознавания музыки, которая звучит в окружающей обстановке или в приложениях.

Также в обновлении операционной системы имеется обновлённый виджет Now Playing для Control Center, он позволит отображать недавно воспроизводимую музыку, которую пользователь снова вероятно захочет прослушать. Новый интерфейс AirPlay позволит легко подключаться к нескольким устройствам AirPlay 2. Наконец, новая функция People detection позволит использовать камеру, чтобы рассчитать, насколько далеко человек стоит от пользователя. Это может быть востребовано в современных условиях социального дистацирования.

Источник: wccftech, gsmarena