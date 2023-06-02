iOS 16 установлена на 90% активных iPhone, выпущенных Apple за последние 4 года

Apple обновила данные об использовании iOS 16 и iPadOS 16 на своем сайте разработчиков, которые собирает на основе устройств, совершающих операции в ее App Store.

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Согласно обновленной статистике, iOS 16 работает на 90% активных моделей iPhone, выпущенных за последние четыре года. Еще 8% устройств используют iOS 15, и остальные – более старые версии программного обеспечения.

Если учесть все активные iPhone, то iOS 16 работает на 81% устройств – на 28% больше по сравнению с данными использования ОС, обнародованными Apple в начале 2023 года.

Программное обеспечение iPadOS 16 работает на 76% всех устройств, выпущенных за последние четыре года. В общей сложности 71% всех активных моделей iPad работает под управлением iPadOS 16, что на 21% больше предыдущих данных.

В целом, устройства Apple остаются на несколько шагов впереди Android в плане внедрения последних версий программного обеспечения. К примеру, Android 11 R от Google имеет наибольшую долю устройств среди всех версий согласно данным, опубликованным в апреле этого года.

Сегодня последние стабильные версии программного обеспечения Apple – это iOS 16.5 и iPadOS 16.5, выпущенные в прошлом месяце. Следующие обширные обновления iOS 17 и iPadOS 17 компания представит на WWDC 2023, которая стартует 5 июня.

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Ожидается, что iOS 17 предоставит возможность загрузки программ из сторонних магазинов (по слухам, функция будет доступна только в Европе), получит CarPlay следующего поколения, обновление Siri и поддержку гарнитуры смешанной реальности Apple. Также компания анонсировала ряд функций доступности для обновления – например, ИИ-имитацию голоса, которая облегчит процесс общения для людей с когнитивными нарушениями.