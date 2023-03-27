Марк Гурман: iOS 17 получит «несколько приятных функций» — вероятно и поддержку альтернативных магазинов приложений

В процессе разработки Apple изменила стратегию по iOS 17 — Марк Гурман из Bloomberg пишет, что обновление будет более значительным, чем сообщалось ранее, и система получит несколько новых функций, о которых уже давно просили пользователи.

В январе инсайдер Apple сообщал, что новая версия операционной системы для iPhone получит незначительные обновления из-за интенсивного внимания компании к долгожданной гарнитуре смешанной реальности. Но сейчас компания, похоже, изменила стратегию и пользователи получат «несколько приятных функций».

Первоначально Apple планировала разработать iOS 17 как выпуск для настройки – сосредоточенный на исправлении ошибок и улучшении производительности. В первую очередь он должен избежать проблем, похожих на те, что были в iOS 16 — амбициозном обновлении, страдавшем от сбоев по срокам и запуска с ошибками.

Программное обеспечение под кодовым названием «Dawn» хоть и не получит значительных улучшений, как прошлогодний обновленный экран блокировки, но добавит функций, о которых «чаще всего просили пользователи». Вероятно, это CarPlay следующего поколения, обновление Siri, поддержка сторонней загрузки и альтернативных магазинов приложений, поддержка гарнитуры смешанной реальности Apple и т.д.

Ожидается, что iOS 17 будет представлена на WWDC 2023 в июне, перед осенним запуском.

Отмена давних ограничений на использование сторонних программ и магазинов приложений — реакция Apple на Законы о цифровых рынках и сервисах ЕС, направленных на выравнивание условий для сторонних разработчиков и улучшение цифровой жизни потребителей. Документ вступит в силу в ближайшие месяцы, но компании не обязаны соблюдать все правила до 2024 года.

Это не в первый раз, когда Apple заставляют вносить серьезные изменения из-за соблюдения местных законов. Компания также планирует использовать разъем USB-C на следующих iPhone вместо Lightning, чтобы отвечать нормам ЕС. В Китае компания также пошла на многочисленные компромиссы: включая использование местного провайдера для размещения данных iCloud и изменение настроек AirDrop, что затрудняет обмен информацией для протестующих.

Источник: macrumors