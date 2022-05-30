iPhone 14 Pro и Pro Max, скорее всего, получат поддержку Always-on display – Марк Гурман

По данным Марка Гурмана, Apple может наконец добавить функцию Always-on display в грядущие смартфоны iPhone 14 Pro и Pro Max. Это функция, вероятно, появится в iOS 16, и позволит отображать на экране iPhone некоторую информацию даже в том случае, когда устройство заблокировано.

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Как заявляет Гурман, версия Always-on display для iPhone будет работать так же, как и на Apple Watch Series 5 и выше. Смартфон снизит частоту кадров экрана блокировки при активированной функции Always-on display, что позволит им экономить энергию, пока дисплей остается включенным. Однако неясно, будет ли Apple использовать для новых iPhone такой же LTPO дисплей, что и в умных часах. Такой дисплей позволяет устройствам потреблять небольшое количество энергии при постоянно активном экране.

На Android-устройствах функция Always-on display доступна на протяжении нескольких лет. В прошлом году аналитики предсказывали, что iPhone 13 получит LTPO дисплей и функцию постоянно активного экрана. Теперь эту функцию предрекают в iPhone 14 Pro и Pro Max. Гурман ожидает, что iOS 16 получит обои с «виджетными возможностями».

Как ожидается, Always-on display будет не единственной функцией, эксклюзивной для моделей iPhone 14 Pro и Pro Max. Предыдущие слухи утверждали, что только эти модели получат новый процессор Apple A16.

Источник: The Verge