Марк Гурман из Bloomberg: iPhone 14 получит «полный редизайн»





Обозреватель Bloomberg Марк Гурман в свежем дайджесте Power On поделился прогнозами в отношении смартфонов Apple 2022 года. Согласно его данным, линейка iPhone 14 получит «совершенно новый дизайн».

Представленная в начале месяца новые iPhone — 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max — внешне практически не отличаются от предшественников. Самое заметное различие — уменьшенная «челка». Кроме того, смартфоны стали чуть тяжелее и толще за счет более емких аккумуляторов и более массивных блоков с камерами (в iPhone 13 и 13 mini модули теперь расположены по диагонали).

Марк Гурман утверждает, что в iPhone 14 ожидаются «новые модели начального и профессионального уровня, а также полный редизайн», а «незначительные изменения в этом году указывают, что инженеры Apple работают над более крупными изменениями, которые требуют больше времени».

Это далеко не первые сообщения о новом дизайне iPhone 14 — на прошлой неделе известный аналитик Мин-Чи Куо утверждал, что Apple откажется от «челки» в iPhone 14 Pro и Pro Max, и разместит фронтальную камеру в отверстие в экране. В то же время инсайдер Джон Проссер тоже подтвердил слухи о новом дизайне iPhone 14 Pro с врезанной в экран камерой, заявив, что лично видел живые фото прототипов без «челки».

По слухам, в будущую серию iPhone 14 войдут 6,1-дюймовые iPhone 14 и iPhone 14 Pro, а также 6,7-дюймовые iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max. В то же время 6,7-дюймовая модель iPhone 14 Max станет самой доступной при стартовой цене ниже 900 долларов и заменит нынешнюю 5,4-дюймовую Mini.

По информации аналитика Мин-Чи Куо, Apple отложила выпуск iPhone со сканером отпечатков пальцев Touch ID под дисплеем на вторую половину 2023 года и сдвинула релиз складного iPhone с гибким экраном на 2024 год.