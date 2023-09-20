iPhone 15 Pro как игровая консоль — Resident Evil Village выглядит достойно на большом экране [видео]

Apple несколько дней назад заявила, что iPhone 15 Pro «будет лучшей игровой консолью». И благодаря графическому ядру в процессоре A17 Pro можно будет играть в высококачественные игры, такие как Resident Evil Village, ремейк Resident Evil 4 и Death Stranding.

После появления видео с геймплеем Resident Evil Village на iPhone 15 Pro, в это можно поверить с меньшей степенью скептицизма, передает The Verge. Кадры (от 13:50) опубликовал пользователь YouTube Vincent Zhong. Сначала он играет в портативном режиме, одев iPhone 15 Pro в накладки-геймпады. Затем автор подключил смартфон через порт USB-C к внешнему экрану, для использования в режиме домашней консоли с подключенным DualSense.

Пока это не 100-% соответствие Xbox Series X и PS5. Разрешение зафиксировано на 1560 x 720 пикселей, а частота кадров «еще» на уровне 30 кадров в секунду. Впрочем, если ограничения уберут, это может сделать Apple потенциальным игроком на консольном рынке. Устройство всегда с тобой и может воспроизводить игры уровня консолей актуального поколения. Но надо помнить, что iPhone 15 Pro существенно дороже этих консолей, но если он уже есть… Еще один вопрос о консольном варианте использования — что делать, когда поступит звонок, пока iPhone подключен к телевизору?

Теперь ход за Apple, если она сможет убедить разработчиков и издателей делать порты и эксклюзивы на ее платформу, то у нее есть перспективы на жизнь. В том числе учитывая все растущий интерес компании к играм, для компьютеров Mac она выпустила Game Porting Tool для переноса игр Windows на macOS.