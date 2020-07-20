IRS Group: По состоянию на 1 июля количество электромобилей и гибридов в Украине превысило отметку 43 тыс. штук, к 2024 году эксперты прогнозируют рост «электричек» в стране до 250 тыс.

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Исследовательская компания IRS Group опубликовала свежую инфографику украинского рынка электромобилей и гибридов по состоянию на 1 июля 2020 года, а также прогноз их количества на 2024 год.

Итак, за июнь текущего года украинцы зарегистрировали 790 электромобилей и 973 гибридов, таким образом их количество в Украине в данный момент составляет 21836 первых и 22046 вторых. Статистика демонстрирует, что количество регистраций не только вышло на предкарантинный уровень, но даже превысило прошлогодние показатели.

Компания Nissan продолжает терять свою долю в ежемесячным регистрациях (-2%), а Tesla набирает ее теми же темпами (+2%). Однако если говорить о суммарном автопарке, то за счет огромного количества ввезенных в Украину б/у Nissan Leaf японский бренд удерживает лидерство в сегменте с многократным перевесом над остальными (55%).

В сегменте гибридов доминирует японский бренд Toyota, который занимает практически половину сегмента (48%) благодаря сразу трем моделям Toyota RAV4, Toyota Prius и Toyota Camry.

IRS Group напомнила, что по итогам 2019 года в Украине было зарегистрировано чуть более 36 тыс. электромобилей и гибридов. Эксперты компании прогнозируют, что по итогам 2024 года в Украине будет 246 тыс. электромобилей и гибридов, то есть за 5 лет «электрический» автопарк вырастет почти в 7 раз.

Источник: IRS Group