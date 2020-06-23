IRS Group: В мае украинцы купили 910 электромобилей и 1200 гибридов, при этом суммарный автопарк гибридов впервые превысил сегмент электромобилей [инфографика]

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Обычно мы освещаем украинский рынок электромобилей, используя данные ассоциации «Укравтопром», однако это не единственная компания, отслеживающая продажи электрифицированных средств передвижения в нашей стране. В частности, свежую инфографику по продажам электромобилей и гибридов в Украине подготовило исследовательское агентство IRS Group.

По данным IRS Group за май текущего года в Украине было зарегистрировано 912 электромобилей (BEV) и 1200 гибридов, при этом последние разделились на 628 подключаемых гибридов (PHEV) и 572 гибридов (HEV).

Лидером рынка электромобилей остается Nissan Leaf (30%), однако Tesla как производитель (31%) уже обогнал японцев за счет наличия сразу трех моделей: Tesla Model 3 (14%), Tesla Model S (13%) и Tesla Model X (4%). Кроме вышеперечисленных моделей в Топ-5 попал только Chevrolet Bolt (5%).

Если говорить о гибридах, то здесь доминирует Toyota (43%), которая представлена в первой пятерке двумя моделями — кроссовером Toyota RAV4 Hybrid (22%) и седаном Toyota Camry Hybrid (6%). Американский автопроизводитель Ford также смог занять сразу две строчки в Топ-5 с моделями Fusion и C-Max, однако за счет невысоких результатов этих моделей (7% и 6% соответственно) суммарно занял всего 13%.

Если смотреть на ситуацию с электромобилями и гибридами в целом, то впервые общее количество гибридов по всему парку (21073) превысило количество чистых электричек (21046). Показателен выход на первое места Tesla, которой удалось обогнать многолетнего лидера Nissan. Для японского производителя это повод задуматься о создании нового «народного» электромобиля популярного формата (кроссовер или однообъемник). Также стоит отметить, что средний возраст электромобилей уменьшился и приблизился к среднему возрасту гибридов.

Напомним, что по данным асссоциации «Укравтопром» в мае текущего года украинцы приобрели 940 электромобилей, что в 1,5 раза больше результатов прошлого года, всего же с начала года в Украину ввезли 2700 электромобилей.

Источник: IRS Group