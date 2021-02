Исходный код Cyberpunk 2077 был продан хакерами, взломавшими CD Projekt Red

Вчера мы сообщали, что хакеры, взломавшие CD Projekt Red, начали сливать исходные коды игр компании: код Gwent уже доступен онлайн, код Cyberpunk 2077 выставили на аукцион. Похоже, что злоумышленники довольно быстро нашли покупателей. Аукцион был вскоре закрыт, после того, как «поступило предложение вне рамок форума, которое их удовлетворило».

Just in: #CDProjektRed AUCTION IS CLOSED. #Hackers auctioned off stolen source code for the #RedEngine and #CDPR game releases, and have just announced that a satisfying offer from outside the forum was received, with the condition of no further distribution or selling. pic.twitter.com/4Z2zoZlkV6

— KELA (@Intel_by_KELA) February 11, 2021