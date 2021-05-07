Исследование Backblaze: SSD надежнее HDD

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Компания Backblaze, предлагающая услуги по онлайн-хранилищу резервных копий, опубликовала результаты исследования, в котором оценивалась надёжность твердотельных накопителей и жёстких дисков. При этом оказалось, что у SSD гораздо меньшая частота отказов, чем у HDD. Эти данные были получены с тысяч серверов центров обработки данных Blackblaze за последние несколько лет.

Компания Backblaze годами анализирует надёжность используемых ею жёстких дисков и имеет подробные графики, показывающие, какие HDD от WDC, Toshiba, Seagate и HGST являются наиболее надёжными, а какие более подвержены сбоям. Но это первый раз, когда Blackblaze также начала анализировать твердотельные накопители.

При этом следует отметить, что средний возраст твердотельных накопителей, используемых Backblaze, составляет всего лишь 12,7 месяца. В то же время средний возраст применяемых компанией жёстких дисков примерно в 4 раза больше и составляет 49,6 месяца. Кроме того, Backblaze использует твердотельные накопители только в качестве загрузочных дисков на своих серверах, поэтому они могут иметь меньшую рабочую нагрузку по сравнению с жёсткими дисками, которые фактически постоянно используются для резервного копирования данных клиентов.

Подсчитывая ежегодное количество отказов накопителей, Backblaze пришла к выводу, что уровень отказов HDD для компании составил 10,56%, в то время как для SSD показатель отказов оказался лишь 0,58%.

Превосходная надежность твердотельных накопителей становится ещё более очевидной на графике срока службы, где частота отказов твердотельных накопителей составила всего 0,65%. Частота отказов жёстких дисков была ниже – 6,04%, но всё же не приближалась к результатам твердотельных накопителей.

Для сравнения надёжности отдельных моделей жёстких дисков Backblaze предоставила нам таблицу всех моделей HDD, активно используемых в её серверах. Они варьируются от дисков HGST до Seagate, Toshiba и пары дисков WDC.

Наиболее примечательными являются диски Toshiba, и WDC ёмкостью 16 ТБ, а также Toshiba ёмкостью 4 ТБ и Seagate ёмкостью 6 ТБ, у которых пока нет зарегистрированных случаев отказа. Некоторые из моделей HGST ёмкостью 12 ТБ и 4 ТБ также демонстрируют чрезвычайно низкие показатели отказов – в среднем всего 0,33%.

Между тем, самые высокие показатели отказов встречаются только среди жёстких дисков Seagate. Некоторые модели этого производителя демонстрируют частоту отказов более 2%.

Источник: tomshardware