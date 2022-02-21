Исследование Google: разработчики Linux наиболее оперативно устраняют проблемы безопасности (за 25 дней), а Microsoft на это требуется почти 3 месяца

Результаты нового исследования Google Project Zero свидетельствуют, что Linux как платформа намного безопаснее, чем Microsoft Windows и Apple macOS. При этом более высокий рейтинг присвоен вовсе не потому, что Linux по своей природе более безопасная и надёжная платформа. Это связано с тем, что разработчики, поддерживающие платформу, усердно работают над исправлением проблем безопасности.

В Linux было обнаружено довольно много ошибок и уязвимостей в системе безопасности. Однако это не означает, что платформа, на которой работают миллионы серверов и домашних компьютеров, небезопасна для повседневного использования. Поддерживать высокий уровень безопасности удаётся благодаря оперативности разработчиков, которые оперативно выпускают необходимые обновления, устраняющие ошибки. При этом разработчики, работающие над поддержкой Linux, оказались быстрее собственной команды Google.

В исследовании Project Zero рассматривались исправленные ошибки, о которых сообщалось в период с января 2019 года по декабрь 2021 года. Выяснилось, что программисты в среднем исправляют проблемы Linux всего за 25 дней. Кроме того, разработчики Linux неуклонно сокращают количество дней, затрачиваемых на исправление проблем безопасности. Если ещё в 2019 году на устранение ошибок и проблем безопасности уходил целый месяц, то теперь программисты зачастую исправляют ошибки в течение 2 недель.

Что касается программистов, находящихся на содержании крупных технологических компаний, то они крайне неторопливы. Например, Apple для устранения ошибок и проблем безопасности требуется 69 дней, Google – 44 дня, Mozilla – 46 дней. Разработчики самой популярной операционной системы среди домашних и офисных пользователей – Windows – и вовсе пасут задних. В среднем, на устранение проблем безопасности у Microsoft уходит почти 3 месяца.

В отчёте также проанализировано время, затраченное разработчиками на исправление уязвимостей безопасности в мобильных операционных системах. Несмотря на то, что Apple столкнулась с гораздо большим количеством угроз безопасности, компания из Купертино выпускала исправления для iOS быстрее, чем Google – для Android.

Источник: neowin