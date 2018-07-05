Исследование: Смартфоны не подслушивают пользователей, но могут подсматривать

Существует целая теория заговора, согласно которой мобильные устройства постоянно кто-то прослушивает – производители, спецслужбы или Facebook для контекстной рекламы. Команда сотрудников Бостонского Северо-Восточного университета решила провести масштабный эксперимент, чтобы подтвердить или опровергнуть этот миф.

В своём исследовании, которое длилось около года, они использовали 10 смартфонов от разных производителей и более 17 тыс. популярных Android-приложений. Часть из них была связана с Facebook, около 9 тыс. могли отправлять информацию в социальную сеть, а также ради чистоты эксперимента имели доступ к камерам и микрофонам мобильных устройств. Для взаимодействия с каждым приложением использовалась автоматизированная программа, после чего весь трафик тщательно анализировался на предмет обнаружения отправленных аудиоданных.

Результаты показали, что ни одно приложение не записывает звук втайне от пользователей и не отправляет аудиофайлы на удалённый сервер. При этом, исследователи не исключают, что на практике может быть совсем другой сценарий, поскольку программа не могла авторизоваться в приложениях.

Как сообщает ресурс Gizmodo, поведение некоторых приложений во время эксперимента оказалось подозрительным. Они могли произвольно запускать камеру, снимать видео и делать скриншоты. Так, например, программа под названием GoPuff, которая является официальным мобильным клиентом службы доставки продуктов питания в США, вела запись видео с экрана, когда пользователь заполнял свой адрес, и отправляла эти данные в аналитическую компанию Appsee.

После обращения в техподдержку разработчики клиента службы доставки еды просто добавили пару строчек в политику конфиденциальности, хотя по правилам Google должны были с самого начала предупредить пользователей о том, какие данные ими отслеживаются. Вот так, пытаясь развеять одну теорию заговора, исследователи смогли создать предпосылки для другой.

Источник:gizmodo