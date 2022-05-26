Новости

Исследователи Tesla разработали перспективную батарею, которая может работать 100 лет (пока она существует только на бумаге)

Исследователи Tesla разработали перспективную батарею, которая может работать 100 лет (пока она существует только на бумаге)

Исследовательская группа Tesla в Канаде в партнёрстве с Университетом Далхаузи опубликовала статью о новой батарее на основе никеля, которая может работать 100 лет и при этом выгодно отличается от LFP (литий-железо-фосфатных) элементов в плане зарядке и плотности энергии.

Помогаем

Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Команда Tesla Advanced Battery Research была создана в 2016 году в партнерстве с лабораторией аккумуляторов Джеффа Дана в Университете Далхаузи в Галифаксе, Канада. Группа уже подготовила немало патентов и документов по батареям для Tesla. Недавно компания продлила свой контракт с группой до 2026 года, добавив двух новых лидеров. В то же время Джефф Дан считается пионером в области литий-ионных аккумуляторных элементов, он работал над такими батареями практически с момента их изобретения.

Один из этих новых лидеров, Майкл Метцгер, вместе с Джеффом Даном и несколькими докторами наук опубликовали исследовательскую работу под названием «Li[Ni0.5Mn0.3Co0.2]O2 как превосходная альтернатива LiFePO4 для долговечных низковольтных литий-ионных ячеек».

В документе описывается химический состав батареи на основе никеля, призванный конкурировать с аккумуляторными элементами LFP по долговечности, сохраняя при этом такие свойства, как более высокая плотность энергии. Это обеспечит больший запас хода электромобиля при меньшем количестве батарей.

Исследователи Tesla представили статью о новой батарее с высокой плотностью энергии, которая может работать 100 лет

В аннотации к статье говорится, монокристаллические Li[Ni0.5Mn0.3Co0.2]O2//графитовые ячейки (NMC532) использовались с напряжением только 3,8 В (а не ≥4,2 В) для облегчения сравнения с LFP элементами. При этом NMC532 ячейки имеют плотность энергии, превышающую плотность энергии ячеек LFP, и срок службы, который значительно превышает срок службы ячеек LFP при 40°C, 55°C и 70°С. При этом новые ячейки продемонстрировали впечатляющее сохранение ёмкости в течение большого количества циклов. Исследовательская группа даже отметила, что новый элемент может прослужить 100 лет, если поддерживать температуру на уровне 25°C. В документе отмечается, что преимущества могут также применяться к другим химическим веществам на основе никеля, в том числе без кобальта или с низким содержанием кобальта.

Как это часто бывает в случае научных работ, пока не уточняется, когда на практике можно будет воспользоваться преимуществами новой технологии.

Источник: electrek


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить