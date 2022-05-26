Исследователи Tesla разработали перспективную батарею, которая может работать 100 лет (пока она существует только на бумаге)

Исследовательская группа Tesla в Канаде в партнёрстве с Университетом Далхаузи опубликовала статью о новой батарее на основе никеля, которая может работать 100 лет и при этом выгодно отличается от LFP (литий-железо-фосфатных) элементов в плане зарядке и плотности энергии.

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Команда Tesla Advanced Battery Research была создана в 2016 году в партнерстве с лабораторией аккумуляторов Джеффа Дана в Университете Далхаузи в Галифаксе, Канада. Группа уже подготовила немало патентов и документов по батареям для Tesla. Недавно компания продлила свой контракт с группой до 2026 года, добавив двух новых лидеров. В то же время Джефф Дан считается пионером в области литий-ионных аккумуляторных элементов, он работал над такими батареями практически с момента их изобретения.

Один из этих новых лидеров, Майкл Метцгер, вместе с Джеффом Даном и несколькими докторами наук опубликовали исследовательскую работу под названием «Li[Ni0.5Mn0.3Co0.2]O2 как превосходная альтернатива LiFePO4 для долговечных низковольтных литий-ионных ячеек».

В документе описывается химический состав батареи на основе никеля, призванный конкурировать с аккумуляторными элементами LFP по долговечности, сохраняя при этом такие свойства, как более высокая плотность энергии. Это обеспечит больший запас хода электромобиля при меньшем количестве батарей.

В аннотации к статье говорится, монокристаллические Li[Ni0.5Mn0.3Co0.2]O2//графитовые ячейки (NMC532) использовались с напряжением только 3,8 В (а не ≥4,2 В) для облегчения сравнения с LFP элементами. При этом NMC532 ячейки имеют плотность энергии, превышающую плотность энергии ячеек LFP, и срок службы, который значительно превышает срок службы ячеек LFP при 40°C, 55°C и 70°С. При этом новые ячейки продемонстрировали впечатляющее сохранение ёмкости в течение большого количества циклов. Исследовательская группа даже отметила, что новый элемент может прослужить 100 лет, если поддерживать температуру на уровне 25°C. В документе отмечается, что преимущества могут также применяться к другим химическим веществам на основе никеля, в том числе без кобальта или с низким содержанием кобальта.

Как это часто бывает в случае научных работ, пока не уточняется, когда на практике можно будет воспользоваться преимуществами новой технологии.

Источник: electrek