IT-предприниматель Пацан сбросил мошенникам 1 биток: ИИ помог им сгенерировать аудио- и видеосообщения

Инвестор и предприниматель Михаил Пацан сбросил мошенникам 1 биткоин, поскольку поверил в то, что деньги у него просит его деловой партнер.

Необычной историей поделился dev.ua.

-$72,000 за вечер

По словам Михаила, пару недель назад он вечером переписывался в Telegram со своим партнером по бизнесу и они обсуждали биткоин, который достиг на тот момент стоимости в около $72 000, и уместность его продажи.

Михаил на тот момент находился в США, его партнер — в Украине. На следующий день после обеда Михаил получил от партнера очередное голосовое сообщение, как они обычно и общались, где тот спрашивал его, продал ли тот биткоин. Они обменялись еще несколькими сообщениями, одним из которых от партнера Михаила стало следующее: «Я стою в банке, сбрось мне один биток»

Михаил сообщил, что у них с партнером было нормой при общении получить такие вопросы о средствах, но он все же перезвонил партнеру.

«Я ему звоню, потому что возникли определенные вопросы: во-первых у меня было немного меньше, чем биткоин, во-вторых — с какой стати ему надо от меня биток. У меня также логика сработала, социальная инженерия и все такое прочее, поэтому я позвонил, правда в Telegram», — вспоминает Михаил.

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Его партнер сбросил звонок и прислал взамен голосовое сообщение, что он якобы находится в банке, не может говорить сейчас и перезвонит примерно через 40 минут. При этом, по словам Михаила, стилистика разговора, как и голос, были полностью похожи на его партнера.

Через 20-30 минут партнер снова вышел на связь, но не перезвонил, а сбросил видео-сообщение, в котором говорил, что вот — это точно я, а не искусственный интеллект. Это сообщение убедило Михаила и он сбросил то, что просил партнер. На вопрос, когда тот сможет вернуть средства, партнер ответил — завтра в 11 часов.

Итак, как рассказывает Михаил, на вчера никто ему эти средства не вернул. Как оказалось — его партнером стал, вероятно, искусственный интеллект. А точнее, злоумышленники, которые с помощью ИИ-инструментов выманили у него средства.

Итоги потерь

На следующий день, когда Михаил связался с партнером, оказалось, что Telegram-аккаунт последнего взломали и написали при этом еще многим контактам с аналогичными просьбами сбросить средства, но разными суммами, подстраиваясь под собеседника. По подсчетам Михаила и его партнера, только из близкого круга людей за час злоумышленникам перекинули около $500 000.

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