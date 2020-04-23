IT SmartFlex представила свой первый продукт для материнской компании Vodafone Украина. Это сервис массовых рассылок Omnibulk-channel Messaging

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В апреле прошлого года оператор мобильной связи Vodafone Украина открыл дочернюю компанию IT SmartFlex для разработки программного обеспечения телеком-направленности. Год спустя разработчики представили свой первый продукт для материнской компании — платформу массовых рассылок Omnibulk-channel Messaging (OBM).

Система предназначена для проведения целевых рассылок мультиканально: через SMS, push-уведомления, Viber, FB Messenger, WhatsApp, Telegram, e-mail. С помощью ОBM можно отправлять миллионы сообщений в несколько кликов. На данный момент реализован функционал планирования рассылок с установкой даты и времени старта, отслеживания статистики отправленных и доставленных сообщений, создания отправителей с альфа-именем. В разработке функционал для таргетированных рассылок и подключение мессенджеров.

«Люди все больше предпочитают мессенджеры и задача телеком компаний – развивать коммуникацию через актуальные каналы, такие как: Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook messenger, Push-уведомления, email, Flash-SMS. В общем, лучшее решение для взаимодействия с клиентами в цифровую эпоху – омниканальность», – прокомментировал директор IT Smartflex Александр Денисюк.

Платформа OBM уже успешно опробована в части таргетированных SMS-сообщений, причем не только для собственных рассылок компании, но и для информационных рассылок бизнес-клиентов Vodafone Украина. В частности, с декабря 2019 года отправлено более двухсот миллионов сообщений.

Omnibulk-channel Messaging использует API-интеграционный подход. Продуктивное окружение OBM реализовано на платформе Kubernetes, что позволяет увеличивать или уменьшать инфраструктурные мощности при необходимости, то есть в случае пиковых нагрузок или при необходимости сделать рассылку большого объема. Собственное решение обеспечивает независимость от сторонних вендоров, позволяет формировать индивидуальный функционал рассылки с учетом потребностей конкретного клиента и гарантирует оперативную техническую поддержку.

На данный момент платформой пользуется Vodafone Украина для собственных задач, а также для рассылок по заказу своих клиентов. В ближайшее время платформа станет доступна также внешним клиентам.

Источник: Vodafone Украина