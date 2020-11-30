Итальянские антимонопольщики оштрафовали Apple на 10 миллионов евро за обман потребителей насчет влагозащищенности iPhone





По сообщению Reuters, итальянский антимонопольный комитет наложил штраф на Apple в размере 10 миллионов евро за «навязчивую и вводящую в заблуждение» рекламу смартфонов iPhone. Проще говоря, за обман.

В своем заявлении регулятор утверждает, что компания рекламирует некоторые модели iPhone как водонепроницаемые, не уточняя, что они являются таковыми только при определенных обстоятельствах. Также итальянские антимонопольщики считают обманом практику с дисклеймером, который освобождает компанию от обязательств и позволяет отказывать в бесплатном гарантийном ремонте, когда повреждения вызваны попаданием внутрь жидкости.

Напомним, новейшие iPhone 12 имеют рейтинг IP68 по стандарту IEC 60529 (допускается погружение в воду на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут). Но сам по себе рейтинг является весьма условной гарантией водонепроницаемости (эффективность защиты может снизиться даже при обычном пользовании, не говоря о ремонте). Справедливости ради, подобные пункты, недвусмысленно указывающие, что повреждения, связанные с попаданием жидкости внутрь корпуса, не покрываются гарантией — общераспространенная среди производителей телефонов практика.

Apple отказалась от комментариев.