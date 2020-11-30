Новости
Итальянские антимонопольщики оштрафовали Apple на 10 миллионов евро за обман потребителей насчет влагозащищенности iPhone

Итальянские антимонопольщики оштрафовали Apple на 10 миллионов евро за обман потребителей насчет влагозащищенности iPhone

Итальянские антимонопольщики оштрафовали Apple на 10 миллионов евро за обман потребителей насчет влагозащищенности iPhone


По сообщению Reuters, итальянский антимонопольный комитет наложил штраф на Apple в размере 10 миллионов евро за «навязчивую и вводящую в заблуждение» рекламу смартфонов iPhone. Проще говоря, за обман.

В своем заявлении регулятор утверждает, что компания рекламирует некоторые модели iPhone как водонепроницаемые, не уточняя, что они являются таковыми только при определенных обстоятельствах. Также итальянские антимонопольщики считают обманом практику с дисклеймером, который освобождает компанию от обязательств и позволяет отказывать в бесплатном гарантийном ремонте, когда повреждения вызваны попаданием внутрь жидкости.

Напомним, новейшие iPhone 12 имеют рейтинг IP68 по стандарту IEC 60529 (допускается погружение в воду на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут). Но сам по себе рейтинг является весьма условной гарантией водонепроницаемости (эффективность защиты может снизиться даже при обычном пользовании, не говоря о ремонте). Справедливости ради, подобные пункты, недвусмысленно указывающие, что повреждения, связанные с попаданием жидкости внутрь корпуса, не покрываются гарантией — общераспространенная среди производителей телефонов практика.

Apple отказалась от комментариев.

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить