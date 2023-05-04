ITC.ua переходит на «темную сторону» — на сайте теперь доступна темная тема

Этот день настал — у нас на ITC.ua появилась темная (или, как ее еще называют, ночная) тема оформления, которой так не хватало многим джедаистам-ценителям всего, что касается вселенной Джорджа Лукаса. Да, знаем, что вы просили о темной теме уже много лет и мы изначально планировали ее запуск к 50-летию Star Wars в 2027 году.

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После масштабного редизайна сайта в феврале отсутствие «темной стороны» ITC огорчило многих, поэтому мы решили выпустить ее как можно скорее.

По многочисленным запросам в качестве альтернативы светлой (дневной) теме сайт теперь предлагает темный вариант в соответствующей стилистике, чтобы все желающие могли отмечать также «Месть Пятого» (в честь III эпизода саги под названием «Месть ситхов» / «Revenge of the Sith») и «День реванша Шестого» (английское слово Sith похоже как на fifth/«пятый», так и на sixth/«шестой») 5 и 6 мая.

Переходить на темную сторону Силы (как же без ситхов и других негодяев из вселенной «Звездных войн»?) и обратно на светлую сторону на сайте проще простого — для этого предусмотрен отдельный переключатель в верхнем правом углу рядом с выбором языковой версии: иконка солнца отвечает за светлую тему, а полумесяца, как нетрудно догадаться за темную.

Как всегда, выбор запоминается, поэтому в дальнейшем переключатель понадобится только в случае, если хотите изменить тему (другой «ручной» вариант, если нет автоматического перехода между светлой и темной).

Надеемся, что темная тема вам понравится и сделает пребывание на сайте более комфортным. За ее внедрение отдельная благодарность от всей нашей команды дизайнеру Славе Кутовому , а также нашему Бабу Фрику бессменному разработчику Алексею Меркушу.

И, конечно же, пусть прибудет с украинскими воинами Сила для предстоящего контрнаступления (оно обязательно будет и будет тогда, когда решит Генштаб), чтобы как можно скорее изгнать российских оккупантов с украинской земли.