Ивано-Франковск стал первым областным центром Украины, где Vodafone запустил сеть 4G LTE 900 МГц

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Оператор мобильной связи Vodafone впервые запустил сеть 4G (LTE-900) в областном центре – городе Ивано-Франковске, установив 16 базовых станций. По словам оператора, это позволит улучшить качество покрытия в городе, особенно в помещениях.

Сеть Vodafone 4G в диапазоне 900 МГц уже работает более чем в 1600 населенных пунктах и охватывает свыше миллиона человек, которые живут в Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Черновицкой и Киевской областях.

Отметим, что в августе Vodafone расширил свою 4G-сеть в диапазонах 1800 МГц и 900 МГц в 18 областях Украины. В результате доступ к скоростному интернету получили более 570 000 жителей в 660 населенных пунктах страны.

Напомним, что до конца 2020 года сеть LTE 900 МГц будет запущена во всех областях Украины: поочередно с запада на восток. По лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2000 человек с охватом 90% населения Украины. А также – покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.

Источник: Vodafone Украина