Из Nextbike в Bikenow. Сервис муниципального велопроката в Киеве сменил название, выпустил новое приложение и снизил стоимость разовой получасовой поездки до 20 грн

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Киевская команда Nextbike сегодня объявила о ребрендинге одноименного сервиса проката велосипедов, который теперь (если быть точным, то с 00:00 26 июня) будет называться Bikenow.

ООО «Некстбайк Киев» — дочка немецкой франшизы Nextbike. Решение отказаться от бренда Nextbike в компании объясняют коротко и ясно: «Пришло время украинских брендов». Частичка now в новом названии сервиса — явная отсылка к национальному бренду Ukraine NOW. В рамках ребрендинга компания не только сменила название, но и выпустила новое приложение и снизила стоимость разовой поездки длительностью 30 минут до 20 грн (вместо прежних 30 грн).

Кроме того, в Bikenow обещают, что и само приложение стало гораздо лучше, в том числе и в части работы замков.

До конца этой недели команда продолжит тестирование работы основных аспектов новой системы, а на следующей состоится официальный запуск.

Основатель Алексей Кушка на своей страничке в соцсети Facebook отдельно прояснил некоторые моменты о будущем Bikenow.

Нужно будет загрузить новое приложение Bikenow и заново прикрепить платежную карту.

Действующие аккаунты и положительный остаток денежных средств в системе nextbike.kyiv будут автоматически перенесены в новую систему. Пользователям нужно будет только авторизоваться в приложении.

Все существующие парковочные локации останутся на привычных местах и вскоре их станет больше (все они нанесены на карту в приложении).

Принцип пользования велосипедами остается прежним (бесстанционный велопрокат).

Всего будет три абонемента: месячный, на три месяца и сезонный.

За поездки и рекомендации предусмотрены бонусы, которыми тоже можно рассчитываться.

Велосипеды будут конструктивно похожими, но с несколькими отличиями (какими именно, не уточняется).

Отдельно упоминаются улучшенные замки, на которые ранее было немало нареканий.

Удалять старый аккаунт nextbike не нужно, его можно будет использовать в Харькове, Львове, Одессе и Виннице.

Источник: Facebook