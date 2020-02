Из сервиса NVIDIA GeForce Now исчезли все игры Activision Blizzard, и это не сулит ничего хорошего облачному геймингу

Недавно запущенный сервис NVIDIA GeForce Now вызвал интерес у игровой общественности. При невысокой стоимости подписки ($5 в месяц) он позволяет запускать игры в очень высоком качестве даже на слабых компьютерах. При этом дополнительно покупать игры не нужно, а можно запускать проекты из собственных библиотек в различных сервисах цифровой дистрибуции. Но у этой большой бочки мёда внезапно появилась и ложка дёгтя. Пользователь может запускать игры из своих библиотек только в том случае, если издатель позволяет это делать. А уже есть такие издатели, которые делать этого не позволяют.

Компания NVIDIA сообщила, что Activision Blizzard отключила свой каталог игр от стримингового сервиса GeForce Now. Таким образом, даже если пользователь ранее приобрёл такие игры, как Overwatch, WoW, Call of Duty, он не сможет запускать их через GeForce Now. И это не первый издатель, который прекратил доступ к своим играм для стримингово сервиса после его выхода из статуса бета-теста. К моменту запуска из сервиса исчезли многие проекты от Capcom, EA, Konami, Remedy, Rockstar и Square Enix, хотя они были доступны в рамках бета-теста.

NVIDIA не уточнила, почему Activision Blizzard решила именно сейчас отказаться от предоставления доступа к своим играм – всего через неделю после глобального запуска GeForce Now. Ранее компания говорила, что накануне запуска сервиса она общалась с каждым издателем, чтобы убедиться, что условия не изменятся. Пока что ни Activision Blizzard, ни NVIDIA не ответили на запросы журналистов о причинах прекращения сотрудничества.

В заявлении NVIDIA говорится, что она надеется продолжить работать с Activision Blizzard, чтобы вернуть её игры. Однако компания не стала уточнять, готова ли она поделиться с издателями частью своих доходов от подписки на игровой сервис.

Вся эта ситуация выглядит печальной и не сулит ничего хорошего развитию стриминговых игровых сервисов. На самом старте проекта у GeForce Now пропало одно из его ключевых преимуществ – большой каталог игр. При этом поведение издателей выглядит странным, так как они уже продали копии игр покупателям, и теперь просто не дают возможности им играть за пределами первоначальной платформы. Более того, благодаря стриминговым сервисам издатели даже могли бы рассчитывать на рост продаж, так как покупки могли бы совершать даже те пользователи, которые не имеют производительных компьютеров и не могли бы запускать требовательные игры без стримингового сервиса.

Источник: The Verge