Из-за повреждения ракеты-носителя Falcon 9 при транспортировке NASA почти на месяц отложило запуск миссии Crew-5

Космическое агентство NASA заявило о переносе сроков запуска миссии Crew-5. Первоначально запуск был запланирован на начало сентября, но теперь агентство говорит, что запуск миссии Crew-5 состоится не ранее 29 сентября. Космический корабль должен доставить на МКС ​​астронавтов NASA Николь Манн и Джоша Кассаду, астронавта JAXA Коичи Ваката и космонавта «роскосмоса» Анну Кикину.

Перенос запуска на более поздний срок вызван необходимостью заменить ракету-носитель Falcon 9, которая должна была отправить в космос капсулу Crew Dragon. Во время транспортировки с завода SpaceX в Хоторне (Калифорния) на полигон для испытаний в МакГрегоре (Техас) ракета получила повреждения, и теперь не может использоваться для запуска. В результате SpaceX пришлось удалить промежуточную ступень ракеты (секцию между ускорителем и верхней ступенью) и некоторые приборы.

SpaceX провела проверки и испытания ракеты-носителя, чтобы удостовериться, что повреждение было ограничено промежуточной ступенью, и NASA заявило, что проверило эту работу. Теперь ракета-носитель будет проходить регулярные этапные испытания в МакГрегоре перед сертификацией для полета.

Учитывая перенос запуска Crew-5, теперь первым в программе перекрёстных полётов стартует российская ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-22». В рамках этой миссии на МКС прибудут космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Фрэнк Рубио.

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Источник: spacenews