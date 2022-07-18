NASA договорилось с «роскосмосом» о «перекрестных полетах» на МКС

Американское космическое агентство NASA и российское космическое агентство «роскосмос» подписали соглашение об объединении полётов на Международную космическую станцию. Оно позволит отправлять на МКС российских космонавтов с помощью американских космических кораблей, в то время как американские астронавты смогут летать на российских кораблях «Союз».

«Соглашение отвечает интересам россии и США и будет способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС», — говорится в заявлении «роскосмоса».

В «роскосмосе» добавляют, что соглашение будет способствовать «исследованию космического пространства в мирных целях». Хотя совсем недавно российский экипаж МКС занимался распространением на МКС антиукраинской пропаганды. После этого NASA осудило российских космонавтов, а бывший командир МКС и вовсе предложил вывести россию из партнёрства по космической станции. Однако, несмотря на рост напряжения в отношениях из-за военного вторжения россии в Украину, в практической плоскости NASA и далее планирует сотрудничать с россией, в том числе приглашать российские экипажи на американские космические корабли.

NASA makes it official on the crew swap for this September: pic.twitter.com/SeUkEmP0hK — Eric Berger (@SciGuySpace) July 15, 2022

По данным NASA, первые совместные полёты в рамках нового соглашения состоятся в сентябре. Тогда американский астронавт Фрэнк Рубио отправится на космическую станцию ​​с космодрома Байконур вместе с двумя российскими космонавтами, Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным. Взамен космонавт Анна Кикина присоединится к двум американским астронавтам и японскому астронавту в полёте корабля SpaceX Crew Dragon, который отправится из Космического центра Кеннеди NASA во Флориде. Кикина должна стать первой россиянкой, совершившей полёт на капсуле SpaceX Crew Dragon. Она готовилась к миссии в штаб-квартире астронавтов NASA в Хьюстоне, пока шли переговоры по соглашению.

NASA заявило, что наличие хотя бы одного россиянина и одного американца на борту космической станции имеет решающее значение для поддержания работы лаборатории. А совместные полёты «гарантируют, что на борту станции есть должным образом обученные члены экипажа для необходимого технического обслуживания и выхода в открытый космос».

Незадолго до объявления о соглашении глава «роскосмоса» дмитрий рогозин был отправлен в отставку.

Источник: reuters