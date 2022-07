NASA договорилось с «роскосмосом» о «перекрестных полетах» на МКС

Американское космическое агентство NASA и российское космическое агентство «роскосмос» подписали соглашение об объединении полётов на Международную космическую станцию. Оно позволит отправлять на МКС российских космонавтов с помощью американских космических кораблей, в то время как американские астронавты смогут летать на российских кораблях «Союз».

В «роскосмосе» добавляют, что соглашение будет способствовать «исследованию космического пространства в мирных целях». Хотя совсем недавно российский экипаж МКС занимался распространением на МКС антиукраинской пропаганды. После этого NASA осудило российских космонавтов, а бывший командир МКС и вовсе предложил вывести россию из партнёрства по космической станции. Однако, несмотря на рост напряжения в отношениях из-за военного вторжения россии в Украину, в практической плоскости NASA и далее планирует сотрудничать с россией, в том числе приглашать российские экипажи на американские космические корабли.

