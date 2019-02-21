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JEDEC утвердила новый стандарт оперативной памяти LPDDR5 для мобильных устройств следующих поколений
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JEDEC утвердила новый стандарт оперативной памяти LPDDR5 для мобильных устройств следующих поколений

JEDEC утвердила новый стандарт оперативной памяти LPDDR5 для мобильных устройств следующих поколений

Организация JEDEC опубликовала финальную версию стандарта LPDDR5. Новый стандарт оперативной памяти обеспечит прирост производительности и энергоэффективности для будущих смартфонов.

Оперативная память LPDDR5 обеспечивает 2-кратный прирост скорости передачи данных по сравнению с LPDDR4 – с 3200 МТ/с (млн транзакций (или передач) в секунду) до 6400 МТ/с. Память LPDDR5 предусматривает новую архитектуру банков памяти. Теперь их количество увеличено до 16, при этом они сгруппированы по 4.

Улучшенную энергоэффективность обеспечивают дополнительный режим «глубокого сна», а также функции Data-Copy и Write-X. Функция Data-Copy копировать данные с одного контакту ввода-вывода на другой контакт ввода-вывода без привлечения к передаче прочих контактов. Write-X устраняет необходимость отправлять данные с чипсета на память LPDDR5 при передаче данных. Отмечается, что эти улучшения позволяют существенно снизить потребление энергии.

Источник: gsmarena

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