JEDEC утвердила новый стандарт оперативной памяти LPDDR5 для мобильных устройств следующих поколений

Организация JEDEC опубликовала финальную версию стандарта LPDDR5. Новый стандарт оперативной памяти обеспечит прирост производительности и энергоэффективности для будущих смартфонов.

Оперативная память LPDDR5 обеспечивает 2-кратный прирост скорости передачи данных по сравнению с LPDDR4 – с 3200 МТ/с (млн транзакций (или передач) в секунду) до 6400 МТ/с. Память LPDDR5 предусматривает новую архитектуру банков памяти. Теперь их количество увеличено до 16, при этом они сгруппированы по 4.

Улучшенную энергоэффективность обеспечивают дополнительный режим «глубокого сна», а также функции Data-Copy и Write-X. Функция Data-Copy копировать данные с одного контакту ввода-вывода на другой контакт ввода-вывода без привлечения к передаче прочих контактов. Write-X устраняет необходимость отправлять данные с чипсета на память LPDDR5 при передаче данных. Отмечается, что эти улучшения позволяют существенно снизить потребление энергии.

Источник: gsmarena