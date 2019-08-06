К 2022 году Google будет использовать переработанные материалы при производстве всех своих аппаратных продуктов





Компания Google заявила, что к 2022 году она намерена включать переработанные материалы во все свои продукты, изготавливаемые под брендом Made By Google. Портфолио таких устройств включает смартфоны Pixel, ноутбуки Pixelbook, умные колонки серии Home, решения для умного дома Nest, а также аксессуары.

В одном из недавних интервью представитель компании рассказал, что Google начала использовать переработанный пластик при изготовлении устройств Chromecast. Кроме того, пластиковые бутылки служат в качестве источника материалов при создании умных колонок Home и чехлов.

В дополнение к использованию переработанных материалов в компании также заявили, что к 2020 году обязуются сделать все свои поставки углеродно-нейтральными. Глава подразделения по развитию аппаратного обеспечения Анна Миган сказала, что команда смогла сократить выбросы углерода в атмосферу на 40%, переключившись с воздушных перевозок на перевозки грузовым транспортом. Однако такой подход требует, чтобы команда лучше прогнозировала процесс разработки и производства, так как поставки грозовым транспортом занимают больше времени, чем самолётами.

Также отмечается, что у Google есть партнёрская программа по утилизации ненужных устройств компании, но она пока что доступна только в США.

Источник: The Verge