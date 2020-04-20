К маю Microsoft готовит новый лаунчер для Windows 10, напоминающий Spotlight из macOS





В настоящее время Microsoft разрабатывает новое программное решение для Windows 10, которое придёт на смену сочетанию клавиш Win + R (команда «Выполнить»). Новое приложение частично напоминает средство Spotlight в macOS и позволяет осуществлять быстрый поиск приложений и файлов в Windows, поддерживает плагины, такие как калькуляторы, словари и поисковые сервисы и др.

Текущая функциональность Win + R устарела и используется опытными пользователями Windows для запуска команд cmd, regedit, экземпляров powershell и даже ярлыков Панели управления. Новый лаунчер будет поддерживать все те же команды, доступные через «Выполнить» сейчас. Но также планируется внедрить ряд дополнительных функций и возможностей.

Microsoft работает над лаунчером с января, а первая публичная бета-версия запланирована на май. Ранняя версия приложения поддерживает базовые задачи поиска, которые обычно обрабатываются встроенной функцией поиска в меню «Пуск» Windows. В планах компании – сделать этот лаунчер похожим на Alfred и более функциональным, чем поиск Spotlight в macOS.

Для большинства пользователей Windows достаточно поиска в меню «Пуск», которые выполняет базовые задачи поиска и запуска приложений или документов. Но опытные пользователи требуют более широких возможностей, таких как плагины или возможность добавлять пользовательские поисковые запросы из интернета. Microsoft сотрудничает с сообществом разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом и приложениями, такими как Wox, для интеграции плагинов в свой новый лаунчер. На текущий момент Microsoft ещё не определилась с названием нового приложения.

Источник: The Verge