Мин-Чи Куо: Apple в 2023 году заменит проприетарный разъем Lightning в iPhone на универсальный USB-C

Авторитетный аналитик Мин-Чи Куо провел новое исследование и выяснил, что Apple все же заменит проприетарный разъем Lightning в iPhone универсальным USB-C и якобы это произойдет уже в следующем году.

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В 2018 году Apple перевела iPad Pro на универсальный разъем USB-C вместо Lightning, но ожидаемого отказа от фирменного разъема Lightning в iPhone так и не произошло, несмотря на регулярные сообщения инсайдеров и аналитиков. Актуальная линейка iPhone 13 осталась на Lightning и будущая серия iPhone 14, которая ожидается осенью 2022 года, тоже, скорее всего, сохранит восьмиконтактный разъем. В последнее время все чаще звучали предположения, что если Apple и откажется от Lightning, то скорее в пользу своей технологии беспроводной зарядки MagSafe, а не USB-C. Однако Мин-Чи Куо утверждает, что вместо Lightning в iPhone модельного ряда 2023 года все-таки будет USB-C.

В конце 2021 года Еврокомиссия представила законопроект по вводу единого зарядного устройства с разъемом USB-C для всех мобильных устройств. В конце апреля профильный комитет Европарламента по внутреннему рынку и защите прав потребителей (IMCO) одобрил эту инициативу. Впереди еще голосование в Европарламенте. Кроме того, европейские законодатели также предусмотрели переходный период в два года, так что времени у Apple еще достаточно.

Интересный факт: когда Apple представила стандарт Lightning в сентябре 2012 года, Фил Шиллер (на тот момент он еще занимал должность главного маркетолога Apple) назвал его «современным разъемом на следующее десятилетие». Что ж: на календаре 11 мая 2022 года и десятилетие почти закончилось.

Недавно появились первые кабели с поддержкой стандарта USB Type-C 2.1, который, среди прочего, сделал возможным передачу электрической мощности до 240 Вт.