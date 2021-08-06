К винницкой IT-компании ММІ Engineering — той самой с «криптофермой» из 3800 консолей PlayStation — пришли с новым обыском

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Утром 6 августа начались обыски на территории одного из помещений винницкой IT-компании ММІ Engineering. Об этом AIN.UA сообщили представители ММІ Engineering.

Обыск начался в 9:30. На территорию арендованного офиса прибыла группа неизвестных лиц, их не пускают на территорию, просят дождаться адвоката. Также о проведении обыска юристам компании сообщил следователь.

«Мы предполагаем, что такие действия следователей — последняя надежда найти аргументы в судебном споре, в котором сейчас сторона обвинения не имеет достаточных аргументов. Об этом свидетельствует, в том числе, перенос судебного заседания с 3 на 18 августа, с формулировкой «недостаточности фактов со стороны прокуратуры»». из заявления ММІ Engineering

Кто и на каком основании обыскивает ММІ Engineering, пока неизвестно. Мы будем следить за тем, как разворачиваются события, и дополним новость, как только появятся новые детали.