К винницкой IT-компании ММІ Engineering — той самой с «криптофермой» из 3800 консолей PlayStation — пришли с новым обыском
Утром 6 августа начались обыски на территории одного из помещений винницкой IT-компании ММІ Engineering. Об этом AIN.UA сообщили представители ММІ Engineering.
Обыск начался в 9:30. На территорию арендованного офиса прибыла группа неизвестных лиц, их не пускают на территорию, просят дождаться адвоката. Также о проведении обыска юристам компании сообщил следователь.
«Мы предполагаем, что такие действия следователей — последняя надежда найти аргументы в судебном споре, в котором сейчас сторона обвинения не имеет достаточных аргументов. Об этом свидетельствует, в том числе, перенос судебного заседания с 3 на 18 августа, с формулировкой «недостаточности фактов со стороны прокуратуры»».
из заявления ММІ Engineering
Кто и на каком основании обыскивает ММІ Engineering, пока неизвестно. Мы будем следить за тем, как разворачиваются события, и дополним новость, как только появятся новые детали.
- В начале июля Служба безопасности Украины объявила о закрытии «криптофермы» с 3800 консолями PlayStation, которую нелегально разместили в здании «Винницаоблэнерго». В итоге оказалось, что на приставках вовсе не майнили — их использовали для прокачки ботов в FIFA, а затем ММІ Engineering заявила, что ничем противозаконным не занималась и получала электричество законно на основании договоров с «Вінницяобленерго».