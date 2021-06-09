Кабмін затвердив розподіл 483,8 млн гривень для 670 громад у рамках проєкту «Інтернет-субвенція»





9 червня Уряд прийняв постанову, якою затвердив розподіл фінансування серед 670 територіальних громад для реалізації цілей проєкту «Інтернет-субвенція» — під’єднання до оптичного інтернету 3 тис. сіл. На реалізацію ініціативи бюджетом передбачено 483,8 млн гривень.

На підготовчому етапі надійшло 762 заявки й ось тепер Кабмін ухвалив остаточне рішення щодо розподілу цільових коштів. Тепер громади, що пройшли відбір, отримають гроші з держбюджету, потім проведуть прозорий тендер, після чого провайдери почнуть розбудовувати мережу.

Результати розподілу коштів можна переглянути на сайті проєкту, скориставшись спеціальним дашбордом. Засобами сайту можна подивитися перелік громад та сіл, кількість соцзакладів, які отримають підключення до інтернету, суми фінансування та усі ключові КРІ.

Як повідомляють у Мінцифрі, коштами інтернет-субвенції та за умови ефективних закупівель на рівні громад до оптичного інтернету буде вперше під’єднано 3652 сіл, у яких понад 11 тисяч соцоб’єктів. Серед них:

1,4 тисяч шкіл та 1,2 тис. дитячих садочків

2,9 тисяч медичних закладів

2,2 тисяч бібліотек

2,9 тисяч будинків культури, сільських клубів

350 віддалених робочих місць працівників ЦНАПів

Крім того, для кожного з них буде забезпечене покриття Wi-Fi-мережею. Так, кожен із відвідувачів зможе скористатися швидкісним інтернетом. Важливо: соцзаклади, підключені за кошти субвенції, отримають безкоштовний швидкісний інтернет до кінця 2022 року.