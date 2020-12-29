Правительство выделило 500 миллионов гривен для обеспечения высокоскоростным интернетом сельской местности

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В бюджете на 2021 год предусмотрено 500 миллионов гривен на подключение к фиксированному скоростному интернету около шести тысяч социальных объектов в сельской местности.

Одна из главных целей правительства — «соединить страну интернетом». К 2024 году покрыть высокоскоростным мобильным интернетом 95% транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и их социальных объектов. В начале года нам обещали, что 4G LTE на всех автомобильных дорогах будет уже к 2022 году.

В Минцифре напомнили телеком-операторам и интернет-провайдерам о необходимости предоставить НКРСИ данные о предоставлении услуг по предоставлению доступа в интернет в разрезе каждой административно-территориальной единицы. Соответствующий отчет необходимо подать регулятору до 12 января 2021 года.

Ответ на запрос регулятора — обязательное условие для участия в закупках в рамках государственной субвенции.