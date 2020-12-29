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Правительство выделило 500 миллионов гривен для обеспечения высокоскоростным интернетом сельской местности

Правительство выделило 500 миллионов гривен для обеспечения высокоскоростным интернетом сельской местности

Правительство выделило 500 миллионов гривен для обеспечения высокоскоростным интернетом сельской местности


В бюджете на 2021 год предусмотрено 500 миллионов гривен на подключение к фиксированному скоростному интернету около шести тысяч социальных объектов в сельской местности.

Одна из главных целей правительства — «соединить страну интернетом». К 2024 году покрыть высокоскоростным мобильным интернетом 95% транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и их социальных объектов. В начале года нам обещали, что 4G LTE на всех автомобильных дорогах будет уже к 2022 году.

В Минцифре напомнили телеком-операторам и интернет-провайдерам о необходимости предоставить НКРСИ данные о предоставлении услуг по предоставлению доступа в интернет в разрезе каждой административно-территориальной единицы. Соответствующий отчет необходимо подать регулятору до 12 января 2021 года.

Ответ на запрос регулятора — обязательное условие для участия в закупках в рамках государственной субвенции.

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