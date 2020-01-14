Как бесплатно обновиться с Windows 7 до Windows 10





Сегодня, 14 января, заканчивается срок бесплатной расширенной поддержки операционной системы Windows 7. И хотя предложение Microsoft относительно бесплатного обновления для пользователей Windows 7 и Windows 8.1 закончилось несколько лет назад (соответствующая информация удалена с сайта компании), но технически всё ещё есть возможность перейти на Windows 10 бесплатно. Компания продолжает активировать лицензии Windows 10 для людей, которые обновляют версии Windows 7 или Windows 8.1.

Если компьютер пользователя соответствует минимальным системным требованиям для установки Windows 10, то он сможет произвести процедуру бесплатного обновления через сайт Microsoft. Но при этом нужно помнить, что обновление с Windows 7 до Windows 10 с большой долей вероятности приведёт к удалению настроек и программ. Существует возможность сохранить файлы и персональные данные, но из-за различий в операционных системах не всегда возможно сохранить установленные программы. При обновлении с Windows 8.1 процесс происходит ​​таким же образом, но без необходимости удалять приложения и настройки.

Итак, для обновления с Windows 7 до Windows 10 нужно выполнить следующие действия:

Сделать архивную копию всех важных документов, данных и программ;

Перейти в соответствующий раздел сайта Microsoft для загрузки Windows 10;

Нажать на кнопку «Скачать средство сейчас», загрузить и запустить приложение;

После предварительной подготовки нужно выбрать пункт «Обновить этот компьютер сейчас»;

После выбора необходимых настроек по сохранению данных пользователя начнётся процедура установки Windows 10;

После завершения процесса обновления пользователь получит цифровую лицензию для Windows 10. Проверить её можно в «Настройках» > «Обновление и безопасность» > «Активация».

Источник: The Verge