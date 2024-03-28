Новости Устройства 28.03.2024 в 08:00 comment views icon

Как iPhone: неофициальные рендеры Google Pixel 9 и информация о Pixel 9 Pro XL

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Андрей Русанов

Автор сайта

Информатор @OnLeaks и сайт 91mobiles представили рендеры телефона Google Pixel 9. Четыре изображения и 360° видео демонстрируют черный смартфон с плоскими гранями, и это касается не только краев самого аппарата, но и блока камер.

За исключением камер, смартфон Google очень напоминает Apple iPhone. Камеры кажутся сравнительно массивными и заметно выступают, эффект усиливает отражение в глянцевой задней поверхности телефона. Большой отступ может свидетельствовать о том, что сам аппарат будет тоньше. Это может быть достигнуто путем уменьшения батареи и системы охлаждения, однако процессор Tensor G4, по слухам, может использовать технологию Fan out Wafer Level Packaging, которая не только уменьшает толщину чипа, но также помогает повысить термостойкость и улучшить производительность.

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Неофициально известно, что Pixel 9 получит 6,03″ OLED-экран. Смартфон имеет размеры в 152,8 x 71,9 x 8,5-12 мм, с учетом выступа камеры. Кнопка питания и клавиши регулировки громкости расположены с правой стороны плоской рамки. Относительно черного цвета телефона, который можно видеть на изображениях, другого подтверждения, кроме рендеров, нет.

По слухам, Pixel 9 получит функцию Adaptive Touch, которая будет регулировать чувствительность сенсорного экрана на основе параметров окружения и наличия защиты дисплея. Также известно о технологии зарядки Qi2, которая увеличивает скорость беспроводной зарядки до 15 Вт.

Еще одной новостью стало наличие в линейке новой старшей модели Pixel 9 Pro XL. Хотя кажется, что новость хорошая, по мнению сайта Wccftech, в ней есть причина для беспокойства. В серии Pixel 8 Google сделал некоторые функции камеры эксклюзивными для варианта Pro, несмотря на то, что оба телефона фактически имеют одинаковое аппаратное обеспечение. Какую-то подобную манипуляцию могут сделать и с Pixel 9 Pro по сравнению с версией XL.

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Известно, что стандартный Pixel 9 и вариант Pro будут иметь идентичные размеры. Это может означать, что Pro XL будет больше. Неизвестно, к каким аппаратным изменениям это приведет. Запуск новых телефонов Google Pixel ожидается осенью, а на событии Google I/O 2024, возможно, появятся какие-то официальные подробности.

Pixel 9 Pro на рендерах немного похож на iPhone и отличается обновленным блоком камер

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