Забудьте о Zoom. Microsoft рекламирует Skype Meet Now — бесплатные видеоконференции без регистрации и установок

В условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса многие сервисы аудио- и видеосвязи стали очень востребованными. Особенную популярность обрело приложение Zoom, у которого, как известно, немало проблем с безопасностью (кое-что разработчики уже исправили и на подходе еще улучшения по части безопасности). На тематических сайтах и в соцсетях все только и говорят, что о Zoom, тогда как о Skype как-то все забыли. Не гордая Microsoft, все еще отчаянно пытающаяся вернуть Skype былую славу, решила напомнить. В ответ на взрывной рост популярности Zoom компания Microsoft запустила новую услугу Skype под говорящим названием Meet Now.

Introducing a simple, hassle-free way to connect with the important people in your life on #Skype, no sign-ups or downloads required. Learn about Meet Now: https://t.co/yOw6oBlFxx

— Skype (@Skype) April 3, 2020