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Забудьте о Zoom. Microsoft рекламирует Skype Meet Now — бесплатные видеоконференции без регистрации и установок

Забудьте о Zoom. Microsoft рекламирует Skype Meet Now — бесплатные видеоконференции без регистрации и установок

Забудьте о Zoom. Microsoft рекламирует Skype Meet Now — бесплатные видеоконференции без регистрации и установок


В условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса многие сервисы аудио- и видеосвязи стали очень востребованными. Особенную популярность обрело приложение Zoom, у которого, как известно, немало проблем с безопасностью (кое-что разработчики уже исправили и на подходе еще улучшения по части безопасности). На тематических сайтах и в соцсетях все только и говорят, что о Zoom, тогда как о Skype как-то все забыли. Не гордая Microsoft, все еще отчаянно пытающаяся вернуть Skype былую славу, решила напомнить. В ответ на взрывной рост популярности Zoom компания Microsoft запустила новую услугу Skype под говорящим названием Meet Now.

Используя Meet Now, пользователи смогут создавать бесплатные видеоконференции «в три клика» даже без учетной записи Skype. И все совершенно безвозмездно, то есть даром.

Чтобы воспользоваться Skype Meet Now, устанавливать клиент не нужно. Доступ к сервису можно получить прямиком с официального сайта. Нужно только создать конференцию, нажав соответствующую кнопку и пригласить людей, используя простую ссылку или кнопку «Поделиться».  У приглашенных участников при переходе по ссылке запустится приложение (если они пользуются сервисом) или веб-клиент Skype, работающий в Chrome или Edge.

Источник: Skype

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