Microsoft добавила в Skype размытие заднего фона для видеозвонков

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Компания Microsoft решила, что мессенджеру Skype не хватает… правильно, портретного режима, обеспечивающего художественное размытия фона, и добавила такую функциональность в последнем обновлении.

За работу соответствующей функции отвечает система искусственного интеллекта. Последняя, являющаяся набором интеллектуальных алгоритмов, натренирована умело распознавать пользователя в кадре и корректно размывать фоновое изображение. Разработчики отдельно подчеркивают, что система «видит» не только лицо, но и волосы и даже руки пользователи, которые остаются четкими во время использования функции.

Чтобы активировать или отменить эффект размытия, нужно во время видеозвонка передвинуть Blur my background в соответствующее положение. Переключатель появляется у совместимых устройств по нажатию на иконку видеокамеры.

Говоря о совместимости, есть ограничения. Функция доступна в последней версии настольного приложения Skype, а также веб-версии и мобильном приложении, но, как отмечает TechCrunch, на некоторых устройствах функция не работает. Кроме того, разработчики предупреждают, что это программная функция и в некоторых случаях она может работать с погрешностями.

Остается добавить, что в сентябре 2018 года размытие фона в видеозвонках появилось в корпоративном мессенджере Teams.

Источник: Skype