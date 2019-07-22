Камера Google Pixel 3a получила 100 баллов в тестах DxOMark – всего на 1 балл меньше, чем у Pixel 3 за счёт более слабой записи видео





Ресурс DxOMark провёл тестирование возможностей камеры смартфона Google Pixel 3a и присвоил её рейтинг в 100 баллов. Это лишь на один балл меньше, чем у моделей iPhone XR и Pixel 3. А что касается фотографических способностей, то все 3 устройства набрали в этой дисциплине одинаковое количество баллов – 103.

Камера Google Pixel 3a почти всегда точно определяет экспозицию. Исключения составляют лишь сцены с высокой контрастностью. Устройство демонстрирует тенденцию к тому, чтобы слегка недоэкспонировать фотографию для получения высокой контрастности. Цветопередача довольно хорошая, с небольшим уклоном в сторону более холодных тонов. В помещении и при слабом освещении это приводит к слегка розовому/оранжевому оттенку, но не вызывает беспокойства у DxOMark. Детализация снимков оказалась на высоте. По сравнению с Pixel 3 была улучшена работа функции шумоподавления, при этом сохраняются мелкие детали снимаемой сцены. DxOMark высоко оценили скорость и точность автофокусировки Pixel 3a в любых условиях освещения.

Но в портретном режиме съёмки новинка проявила себя хуже, она не обеспечивает постоянства эффекта боке в различных снимках. Порицания удостоились и артефакты изображения. В центральной части кадра камера обеспечивает хорошее качество изображения, но по мере приближения к краям изображения резкость снижается. Также наблюдаются ореолы и хроматические аберрации.

При оценке качества видео было выявлено заметное недоэкспонирование при слабом освещении. Функция HDR+, хорошо проявляющая себя при съёмке фотографий, не обеспечивает такого же хорошего результата при записи видео. В роликах можно наблюдать больше шумов, артефактов изображения и худшую стабилизацию, если сравнивать с режимом съёмки фотографий. Вместе с тем, Google Pixel 3a лучше сохраняет детали в светлых участках видео при съёмке в условиях яркого освещения, по сравнению с Pixel 3.

В целом, специалисты DxOMark делают вывод, что смартфоны с одной камерой больше нет смысла сравнивать с устройствами с двумя и более камерами. Также отмечается, что несмотря на идентичные модули камер в смартфонах Google Pixel 3a и Pixel 3, при более тщательном изучении можно зафиксировать небольшие отличия в качестве съёмки. В частности, более слабый процессор в Pixel 3a не позволяет раскрыть потенциал сенсора при съёмке видео.

Ознакомиться с подробным обзором камеры Google Pixel 3a специалистами DxOMark можно на официальном сайте проекта.