Kantar: производство и борьба с коррупцией — самые желательные сферы применения ИИ среди украинцев

В целом 73% опрошенных украинцев считают, что искусственный интеллект способен облегчить жизнь человечества.

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Компания по маркетинговым исследованиям Kantar Украина на фоне бума ИИ провела тематический опрос среди украинцев в апреле и октябре 2023 года. Согласно исследованиям, у украинцев в целом сформировалось положительное отношение к новой технологии — большинство, около 76%, понимают преимущества искусственного интеллекта. Чаще выборки в целом — опрошенные с уровнем дохода на человека 10 000 грн и более (83%), а также с высшим образованием (82%).

57% респондентов тем временем опасаются развития искусственного интеллекта — что связано со страхом потери работы и обесценивания их профессии (22%), а также восстанием машин или возможной агрессией к человеку (также 22%).

Чаще украинцы замечали применение ИИ в охранных системах (42%), креативной индустрии (41%), банковских услугах (40%) и обслуживании клиентов (40%).

Наибольший потенциал применения ИИ украинцы видят в оптимизации производственных процессов (54%) и борьбе с коррупцией (51%). Опрошенные с уровнем дохода на человека 10 000 грн и более и с высшим образованием чаще выборки в целом считают целесообразным применение ИИ для оптимизации производственных процессов (по 62%).

Мужчины чаще опрошенных в целом являются сторонниками идеи применения ИИ для контрпропаганды (31% против 26%) и принятия решений в сфере управления государством (24% против 19%). Использование ИИ для поиска решения экологических проблем чаще считают нужным опрошенные с уровнем дохода на человека 10 000 грн и более (44% против 38%).

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45% считают, что законодательное регулирование в области ИИ требуется (среди опрошенных с материальным положением выше среднего (53%) и высшим образованием (51%) таковых значительно больше). 38% затрудняются определиться с ответом, 17% — не считают нужным вводить закон об ИИ.