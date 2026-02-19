Карл Урбан: "Пацаны" готовят смерть важных персонажей со старта 5 сезона

5-й сезон завершит сериал «Пацаны» и продолжит события не только четвертого сезона, но и второго сезона спин-оффа «Поколение Ви». По официальному синопсису, мир оказывается под контролем Хоумлендеракоторый руководит США через собственные непредсказуемые решения. Часть команды оказывается в заключении: Энни пытается сопротивляться, Кимико исчезает, а Бутчер готов использовать вирус, который уничтожит всех Супер.

В трейлере «Пацаны» готовятся к открытой войне с Хоумлендером, которого играет Энтони Старр. Также к своей роли возвращается Солдатик в исполнении Дженсена Эклза, который находится под наблюдением суперзлодея. Главная интрига — погибнет ли сам Хоумлендер.





В сериале есть несколько персонажей, которые стремятся его остановить: Бутчер, Стэн Эдгар, Энни, Хьюи, а также Мари из «Поколения Ви», которая управляет кровью и теоретически способна убить антагониста. В то же время шоураннер Эрик Крипке ранее говорил, что не стоит ждать появления Мари как «deus ex machina» Это литературный прием, когда неожиданное внешнее вмешательство внезапно решает сложную ситуацию., потому что она еще не овладела своими силами.

Заявления Урбана намекают, что финал будет кровавым и быстрым. Скорее всего, смерти могут касаться как второстепенных, так и ключевых героев. Сюжет подводит всех к большому столкновению с Хоумлендером.

Премьера финального сезона сериала «Пацаны» запланирована на 8 апреля 2026 года. Его съемки уже завершены.