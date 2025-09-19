Новости Кино 19.09.2025 comment views icon

Во втором сезоне "Поколения Ви" отменили 5 эпизодов после смерти исполнителя роли Андре Андерсона

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

В другому сезоні "Покоління Ві" скасували 5 епізодів після смерті актора Андре Андерсона

Шоураннер «Поколения Ви» Мишель Фазекас рассказала об изменениях, которые внесли в сериал после смерти актера Ченса Пердомо, исполнителя роли Андре Андерсона.

В статье присутствуют легкие спойлеры к первым эпизодам второго сезона «Поколения Ви».

Оказывается, на тот момент второй сезон уже имел «5 написанных эпизодов», которые пришлось отменить и создать заново.

«Люди потеряли настоящего Ченса, а наши зрители потеряли Андре», говорит Фазекас в интервью (через Games Radar). «Как это выглядит в мире, где в колледже супергероев есть куча бессмысленной крови и смеха? Мы просто сделали так, будто хотели почтить его память. Я помню, как была в комнате сценаристов и говорила об Андре — потому что мы раскрыли историю Андре. Мы написали где-то пять эпизодов истории Андре, и после того, как мы вернулись после смерти Ченса, мы подумали: «Ладно, все это, очевидно, исчезнет».

Шоуранер добавила, что «очень гордится» тем, что вторая глава сосредоточена на Супер Андре, хотя он физически не появляется ни в одной из сцен.

В другому сезоні "Покоління Ві" скасували 5 "вже написаних "епізодів після смерті актора Андре АндерсонаВ другому сезоні "Покоління Ві" скасували 5 "вже написаних "епізодів після смерті актора Андре Андерсона

Пердомо, помимо работы в «Поколении Ви» известен ролью Амброуза в сериале Netflix «Жуткие приключения Сабрины». Актёр погиб в возрасте 27 лет в марте 2024 года во время аварии на мотоцикле.

«Странно оплакивать вымышленного персонажа, но мы это сделали. Ты начинаешь любить их так же сильно, как и людей, которые их изображают»,  — продолжает Фазекас. «В некотором смысле мы знали Андре лучше, чем Ченса. Ченс был в Торонто. В некотором смысле мы проводили с Андре больше времени, и это было так, будто потерять Ченса невероятно немыслимо, но мы все подумали: «О, мы также потеряли этого парня Андре, который нам очень нравился». Так что, в конце концов, я подумала: «Этот сезон был про Андре», и он был про Ченса. Я очень этим горжусь».

С 17 сентября на Prime Video доступны для просмотра первые три эпизода, где как раз объясняется гибель Андре. Остальные будут выходить каждую неделю по одному.

В другому сезоні "Покоління Ві" скасували 5 "вже написаних "епізодів після смерті актора Андре АндерсонаВ другому сезоні "Покоління Ві" скасували 5 "вже написаних "епізодів після смерті актора Андре АндерсонаВ другому сезоні "Покоління Ві" скасували 5 "вже написаних "епізодів після смерті актора Андре Андерсона

«Поколение Ви» — это сериал-спиноф к «Пацанам», который повествует о молодых супергероях, обучающихся в Университете Годолкина. Официально, заведение обучает студентов как обращаться со своими суперспособностями, а на самом деле выступает полигоном для усовершенствования сыворотки «V».

«Пока остальная Америка привыкает к железному кулаку Хоумлендера, в Университете Годолкина таинственный новый декан пропагандирует учебную программу, которая обещает сделать студентов сильнее, чем когда-либо. Кейт и Сэм — известные герои, в то время как Мари, Джордан и Эмма неохотно возвращаются в колледж, обремененные месяцами потерь. Но вечеринки и занятия трудно организовывать, поскольку между людьми и супергероями назревает война, как на территории кампуса, так и за его пределами. Герои узнают о секретной программе, которая уходит корнями в основание Университета. Каким-то образом Мари является ее частью», — из официального синопсиса второго сезона.

Спецпроекты
Переходимо на serverless-архітектуру, посилили кіберзахист. Інтерв'ю з Дмитром Соболєвим, CIO ОРАНТА
Бренд MOVA представив свою побутову техніку на IFA 2025 в Берліні: чим вона здивувала відвідувачів?

Сейчас второй сезон имеет оценку в 90% на Rotten Tomatoes — ниже, чем у первого, но лучше некоторых сезонов оригинального шоу.

Напомним, что пятый и финальный сезон «Пацанов» выйдет в 2026 году. Также ждем приквел с Солдатиком, который описывают как детектив в сеттинге Нью-Йорка 1950-х.

Трейлер второго сезона «Поколения V» — спиноф «Пацанов» вплетает гибель Ченса Пердомо в сюжет

Популярные новости

arrow left
arrow right
Сериал «Уэнсдей» досрочно продлили на 3-й сезон — первый постер
Ридли Скотт о новых проектах: "Гладиатор 3" в работе, еще один "Чужой" — будет, если "появится идея"
Кастинг сериала «Ведьмак» подтверждает Туссент в финальном сезоне
Первые кадры Sci-Fi сериала Pluribus от создателя «Во все тяжкие». Релиз — 7 ноября на Apple TV+
Marvel не сдается: в ближайшие годы выйдут как минимум 14 фильмов и сериалов MCU (полный список + даты выхода)
Вышел финал сериала "Декстер: Воскрешение" — все 10 эпизодов доступны для просмотра
Первый взгляд на сериал "Робин Гуд": звезда "Игры престолов" становится злодеем и шерифом Ноттингема
Эпизоды до 3-х часов? Создатель «Очень странных дел» отвечает на слухи о «диком» хронометраже пятого сезона
Первые кадры третьего сезона "Колец власти" раскрывают самое мощное оружие в мире "Властелина колец"
Первые кадры сериала «Звездный путь: Академия Звездного флота» — таинственный злодей Пола Джаматти и первый за 120 лет набор кадетов
«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»: трейлер 3 сезона, который напоминает Resident Evil 4 — сериал продлили на 4 сезон
Второй сезон "Уэнздей" вернет убитого и любимого фанами персонажа — трейлер финальных эпизодов
Четвертый сезон сериала "Извне" представит "дочь пастора" и выйдет в 2026 году
На Netflix вышел второй сезон "Уэнздей" — с первыми 4 эпизодами
Не "Офис 2.0", но забавно: сериал "Газета" получил 85% на Rotten Tomatoes и продлен на 2-й сезон
Сериал "Рыцарь семи королевств" продлили на 2 и 3 сезоны, в каждом — по 6 эпизодов продолжительностью 30-35 минут
Катастрофа в мире "Ведьмака": что известно о сериале-спинофе "Крысы" и его дальнейшей судьбе
"Наступление на поп-культуру": второй "Миротворец" получил 100% на Rotten Tomatoes
Сериал "Гарри Поттер" представил детей Уизли — первый взгляд на новую Джини и близнецов
Стивен Кинг одобряет: научно-фантастический сериал "Институт" продлили на 2-й сезон
Создатель сериала "Чужой: Земля" получил "тайное" камео в первых эпизодах
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить