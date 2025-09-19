Во втором сезоне "Поколения Ви" отменили 5 эпизодов после смерти исполнителя роли Андре Андерсона

Шоураннер «Поколения Ви» Мишель Фазекас рассказала об изменениях, которые внесли в сериал после смерти актера Ченса Пердомо, исполнителя роли Андре Андерсона.
В статье присутствуют легкие спойлеры к первым эпизодам второго сезона «Поколения Ви».
Оказывается, на тот момент второй сезон уже имел «5 написанных эпизодов», которые пришлось отменить и создать заново.
«Люди потеряли настоящего Ченса, а наши зрители потеряли Андре», — говорит Фазекас в интервью (через Games Radar). «Как это выглядит в мире, где в колледже супергероев есть куча бессмысленной крови и смеха? Мы просто сделали так, будто хотели почтить его память. Я помню, как была в комнате сценаристов и говорила об Андре — потому что мы раскрыли историю Андре. Мы написали где-то пять эпизодов истории Андре, и после того, как мы вернулись после смерти Ченса, мы подумали: «Ладно, все это, очевидно, исчезнет».
Шоуранер добавила, что «очень гордится» тем, что вторая глава сосредоточена на Супер Андре, хотя он физически не появляется ни в одной из сцен.
Пердомо, помимо работы в «Поколении Ви» известен ролью Амброуза в сериале Netflix «Жуткие приключения Сабрины». Актёр погиб в возрасте 27 лет в марте 2024 года во время аварии на мотоцикле.
«Странно оплакивать вымышленного персонажа, но мы это сделали. Ты начинаешь любить их так же сильно, как и людей, которые их изображают», — продолжает Фазекас. «В некотором смысле мы знали Андре лучше, чем Ченса. Ченс был в Торонто. В некотором смысле мы проводили с Андре больше времени, и это было так, будто потерять Ченса невероятно немыслимо, но мы все подумали: «О, мы также потеряли этого парня Андре, который нам очень нравился». Так что, в конце концов, я подумала: «Этот сезон был про Андре», и он был про Ченса. Я очень этим горжусь».
С 17 сентября на Prime Video доступны для просмотра первые три эпизода, где как раз объясняется гибель Андре. Остальные будут выходить каждую неделю по одному.
«Поколение Ви» — это сериал-спиноф к «Пацанам», который повествует о молодых супергероях, обучающихся в Университете Годолкина. Официально, заведение обучает студентов как обращаться со своими суперспособностями, а на самом деле выступает полигоном для усовершенствования сыворотки «V».
«Пока остальная Америка привыкает к железному кулаку Хоумлендера, в Университете Годолкина таинственный новый декан пропагандирует учебную программу, которая обещает сделать студентов сильнее, чем когда-либо. Кейт и Сэм — известные герои, в то время как Мари, Джордан и Эмма неохотно возвращаются в колледж, обремененные месяцами потерь. Но вечеринки и занятия трудно организовывать, поскольку между людьми и супергероями назревает война, как на территории кампуса, так и за его пределами. Герои узнают о секретной программе, которая уходит корнями в основание Университета. Каким-то образом Мари является ее частью», — из официального синопсиса второго сезона.
Сейчас второй сезон имеет оценку в 90% на Rotten Tomatoes — ниже, чем у первого, но лучше некоторых сезонов оригинального шоу.
Напомним, что пятый и финальный сезон «Пацанов» выйдет в 2026 году. Также ждем приквел с Солдатиком, который описывают как детектив в сеттинге Нью-Йорка 1950-х.
Трейлер второго сезона «Поколения V» — спиноф «Пацанов» вплетает гибель Ченса Пердомо в сюжет
