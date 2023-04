Искусственный интеллект в кармане — стартап Humane показал носимый гаджет-ассистент с проектором вместо сенсорного дисплея

Стартап Humane, основанный экс-сотрудниками Apple Имраном Чаудри и Бетани Бонджорно, продемонстрировал свое новое устройство — носимый гаджет-ассистент c функциями искусственного интеллекта и проекционным экраном.

Устройство Humane работает под управлением Android и, вероятно, на чипе Qualcomm (Snapdragon). Во время презентации Чаудри носил гаджет в нагрудном кармане — чтобы пробудить устройство, он иногда стучал по нему или отдавал голосовые команды. Axios отметил, что устройство также поддерживает команды жестами.

«Catch me up,» a summary of crucial information you may have missed while you were busy, on @humane ‘s device. pic.twitter.com/AAIfh2Chfm

Устройство с легкостью предоставило сведения о «электронных письмах, уведомлений календаря и сообщений», которые пользователь мог пропустить за день — вероятно, он подключен к облачным службам, где и берет эту информацию. Помимо голосовых ответов, ИИ-ассистент может проектировать изображение на любую поверхность (Чаудри демонстрировал эту функцию на своей ладони).

First demo of the @Humane upcoming AI-powered wearable device. A phone call.

Во время презентации президент Humane принял звонок от своей жены и коллеги Бетани, а кнопки отобразились на ладони — однако на видео кажется, что Чаудри ничего не нажимал, только сказал «Алло» и начал разговаривать на громкой связи.

Кроме проекционного экрана устройство оснащено камерой, которая может идентифицировать объекты вокруг — например, оно быстро поняло, что Чаудри держит в руках шоколадный батончик и дал несколько советов, учитывая диету своего владельца.

@humane ‘s device helping you decide what you can and cannot eat based on knowing your preferences and dietary restrictions. pic.twitter.com/PFwEAsNxDI

Еще одна интересная функция – перевод. Устройство слушает предложение на английском языке, а через некоторое время зачитывает его французскую версию.

The @Humane wearable doing English->French AI translation in your own voice… wow. (SOUND ON)

Video credit @ZarifAli9

Read the exclusive on the Humane wearable’s features: https://t.co/TYRmtYPSYI pic.twitter.com/cmAWEU8DFS

— Ray Wong (@raywongy) April 21, 2023