Искусственный интеллект в кармане — стартап Humane показал носимый гаджет-ассистент с проектором вместо сенсорного дисплея

Стартап Humane, основанный экс-сотрудниками Apple Имраном Чаудри и Бетани Бонджорно, продемонстрировал свое новое устройство — носимый гаджет-ассистент c функциями искусственного интеллекта и проекционным экраном.

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Устройство Humane работает под управлением Android и, вероятно, на чипе Qualcomm (Snapdragon). Во время презентации Чаудри носил гаджет в нагрудном кармане — чтобы пробудить устройство, он иногда стучал по нему или отдавал голосовые команды. Axios отметил, что устройство также поддерживает команды жестами.

«Catch me up,» a summary of crucial information you may have missed while you were busy, on @humane‘s device. pic.twitter.com/AAIfh2Chfm — Michael Mofina (@MichaelMofina) April 21, 2023

«Это новый вид носимых устройств и платформ, которые полностью созданы с нуля для искусственного интеллекта. И это совершенно автономно. Вам не нужен смартфон или другое устройство для подключения», — говорит Чаудри.

Устройство с легкостью предоставило сведения о «электронных письмах, уведомлений календаря и сообщений», которые пользователь мог пропустить за день — вероятно, он подключен к облачным службам, где и берет эту информацию. Помимо голосовых ответов, ИИ-ассистент может проектировать изображение на любую поверхность (Чаудри демонстрировал эту функцию на своей ладони).

First demo of the @Humane upcoming AI-powered wearable device. A phone call. Thanks @ZarifAli9 for sharing! pic.twitter.com/7qyDScPkOh — Ben Geskin (@BenGeskin) April 21, 2023

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Во время презентации президент Humane принял звонок от своей жены и коллеги Бетани, а кнопки отобразились на ладони — однако на видео кажется, что Чаудри ничего не нажимал, только сказал «Алло» и начал разговаривать на громкой связи.

Кроме проекционного экрана устройство оснащено камерой, которая может идентифицировать объекты вокруг — например, оно быстро поняло, что Чаудри держит в руках шоколадный батончик и дал несколько советов, учитывая диету своего владельца.

@humane‘s device helping you decide what you can and cannot eat based on knowing your preferences and dietary restrictions. pic.twitter.com/PFwEAsNxDI — Michael Mofina (@MichaelMofina) April 21, 2023

Еще одна интересная функция – перевод. Устройство слушает предложение на английском языке, а через некоторое время зачитывает его французскую версию.

The @Humane wearable doing English->French AI translation in your own voice… wow. (SOUND ON) Video credit @ZarifAli9 Read the exclusive on the Humane wearable’s features: https://t.co/TYRmtYPSYI pic.twitter.com/cmAWEU8DFS — Ray Wong (@raywongy) April 21, 2023

Дата выхода устройства и цена не объявлены, но можно записаться в список ожидания.

Humane была основана Бетани Бонджорно и Имраном Чаудри. Последний работал в Apple более двух десятилетий (1995-2016) в команде дизайнеров, а его коллега и супруга Бетани отвечала в компании за разработку программного обеспечения для iOS и Mac (2008-2016). Заявленной целью их совместного стартапа было создание технологии, которая кажется «знакомой, естественной и человеческой», при этом Humane выступает против гарнитур и умных очков за то, что они «слишком изолируют».

Стартап уже привлек $230 миллионов от инвесторов, среди которых Kindred Ventures, SK Networks, LG Technology Ventures, Microsoft, Volvo Cars Tech Fund, Tiger Global, Qualcomm Ventures, гендиректор OpenAI Сэм Альтман и гендиректор Salesforce Марк Бениофф.

Источник: The Verge, 9to5google, Axios