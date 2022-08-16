Новости

В TikTok появилась ИИ-функция преобразования текста в изображения

В TikTok появилась ИИ-функция преобразования текста в изображения

Системы искусственного интеллекта, преобразующие текст в изображение, сейчас переживают бум как по возможностям, так и по популярности. И теперь такая система появилась в социальном приложении TikTok.

Помогаем

«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

Видеоплатформа недавно добавила новый эффект под названием AI greenscreen. Он позволяет пользователям вводить текстовое описание, которое программа сгенерирует в виде изображения. Затем это изображение можно использовать в качестве фона для видео. Потенциально это очень полезный инструмент для создателей контента.

Результат работы системы TikTok довольно прост по сравнению с современными моделями преобразования текста в изображение, такими как Google Imagen, OpenAI DALL-E 2 или Midjourney. Она создаёт лишь довольно абстрактные и закрученные образы. Другие модели могут создавать как фотореалистичные изображения, так и сложные и связные иллюстрации, которые выглядят так, как будто они были нарисованы людьми.

111

Однако ограничения модели TikTok вполне могут быть преднамеренными. Во-первых, более продвинутые модели требуют большей вычислительной мощности, внедрение которой было бы дорогостоящим и ресурсоемким для компании. Во-вторых, у TikTok более миллиарда пользователей, и предоставление всем этим людям возможности создавать фотореалистичные изображения всего, что они могут себе представить, почти наверняка приведёт к тревожным результатам. Так что вместо натуралистичных сцен наготы или насилия система TikTok выдаёт лишь натуралистичные цвета и отдалённо напоминающие формы, но не шокирующий контент.

Курс
QA
Опануйте професію тестувальника та платіть після працевлаштування
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
QA

Источник: The Verge


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить