В TikTok появилась ИИ-функция преобразования текста в изображения

Системы искусственного интеллекта, преобразующие текст в изображение, сейчас переживают бум как по возможностям, так и по популярности. И теперь такая система появилась в социальном приложении TikTok.

Видеоплатформа недавно добавила новый эффект под названием AI greenscreen. Он позволяет пользователям вводить текстовое описание, которое программа сгенерирует в виде изображения. Затем это изображение можно использовать в качестве фона для видео. Потенциально это очень полезный инструмент для создателей контента.

Результат работы системы TikTok довольно прост по сравнению с современными моделями преобразования текста в изображение, такими как Google Imagen, OpenAI DALL-E 2 или Midjourney. Она создаёт лишь довольно абстрактные и закрученные образы. Другие модели могут создавать как фотореалистичные изображения, так и сложные и связные иллюстрации, которые выглядят так, как будто они были нарисованы людьми.

Однако ограничения модели TikTok вполне могут быть преднамеренными. Во-первых, более продвинутые модели требуют большей вычислительной мощности, внедрение которой было бы дорогостоящим и ресурсоемким для компании. Во-вторых, у TikTok более миллиарда пользователей, и предоставление всем этим людям возможности создавать фотореалистичные изображения всего, что они могут себе представить, почти наверняка приведёт к тревожным результатам. Так что вместо натуралистичных сцен наготы или насилия система TikTok выдаёт лишь натуралистичные цвета и отдалённо напоминающие формы, но не шокирующий контент.

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Источник: The Verge